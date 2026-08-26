Polonia a ordonat arestarea a 14 experţi criminalişti ruşi implicaţi în anchetarea dezastrului aviatic din Smolensk

Tribunalul Districtual din Varşovia a emis marţi mandate de arestare pentru 14 dintre cei 40 de experţi criminalişti ruşi implicaţi în ancheta dezastrului aviatic din Smolensk din 2010, în care, printre numeroşi demnitari polonezi, şi-a pierdut viaţa şi preşedintele de la acea vreme, Lech Kaczynski, informează EFE.

Într-o declaraţie acordată agenţiei de ştiri poloneze PAP, purtătorul de cuvânt al Parchetului, Przemyslaw Nowak, a explicat că, pe lângă cele 14 mandate de arestare, a fost emis un mandat de percheziţie pentru ceilalţi suspecţi pentru a-i obliga să dea declaraţii.

Dintre cele patruzeci de cereri depuse de parchet, autorităţile judiciare au acordat 14 mandate de arestare şi au respins 26.

Cu toate acestea, şase dintre aceste respingeri nu sunt încă definitive din cauza apelurilor depuse de Parchetul Naţional din Polonia, care vor fi audiate de Tribunalul Regional Varşovia vineri, 28 august.

Măsura impusă, numită „mandat de percheziţie”, este un mecanism legal utilizat în cazurile în care suspecţii sunt în libertate, în străinătate sau nu răspund la citaţiile oficiale.

Când un mandat de arestare este emis în lipsă, pot fi emise mandate de arestare naţionale şi internaţionale pentru a obliga acuzatul să depună mărturie sau a prelungi detenţia, dacă este cazul, ca în speţa tragediei de la Smolensk, unde partea rusă a refuzat să coopereze.

În aprilie anul trecut, Parchetul Naţional din Polonia a anunţat depunerea acestor mandate de arestare împotriva a peste 40 de experţi criminalişti.

Anchetatorii polonezi au detectat nereguli în autopsiile efectuate de partea rusă, determinând parchetul să deschidă o anchetă independentă după ce exhumările din 2018 au dezvăluit că rămăşiţele a opt dintre cadavre fuseseră amestecate.

Tragedia de la Smolensk

Tragedia de la Smolensk a avut loc pe 10 aprilie 2010, când avionul prezidenţial polonez, un Tu-154M, s-a prăbuşit în Rusia, în dezastrul aviatic pierzându-şi viaţa 96 de oameni, între care preşedintele polonez de la acea vreme, Lech Kaczynski, şi comandanţi militari de rang înalt.

Pentru a clarifica faptele, în 2019 a fost formată o echipă internaţională de experţi din Statele Unite, Irlanda, Regatul Unit şi Ungaria.

Editor : Sebastian Eduard