Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina

Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată în weekend o linie ferată pe o rută către Ucraina, informează Reuters.

Aceste comentarii sunt primele în care un oficial al serviciilor de securitate din Polonia face publice suspiciunile că Rusia se află în spatele exploziei pe care premierul Donald Tusk o numise luni „un act de sabotaj fără precedent”, menţionează Reuters.

Atribuţiile ministrului pentru serviciile speciale includ informaţiile, contrainformaţiile şi combaterea corupţiei.

Întrebat despre ancheta cu privire la incident, purtătorul de cuvânt Jacek Dobrzynski a declarat jurnaliştilor că autorităţile „securizează probele, colectează informaţii şi verifică informaţiile pe care le-au adunat până acum”.

„Ştiţi că cei care au comandat (sabotajul) – şi totul indică faptul că sunt serviciile secrete ruse – ar dori foarte mult să ştie în ce direcţie se îndreaptă procedurile conduse de poliţie şi agenţiile de securitate internă”, a spus el.

Guvernul a organizat marţi dimineaţă o şedinţă extraordinară a Comitetului Naţional de Securitate, la care au participat comandanţi militari, şefi de servicii şi un reprezentant al preşedintelui, pentru a discuta despre presupusul atac.

Premierul Donald Tusk a promis luni că îi va prinde pe cei responsabili pentru un incident care, potrivit lui, ar fi putut avea un final tragic.

Explozia de pe linia Varşovia-Lublin, care leagă capitala de graniţa cu Ucraina, a urmat unei serii de incendii provocate, sabotaje şi atacuri cibernetice în Polonia şi în alte ţări europene de la începutul războiului din Ucraina.

De altfel, Varşovia a dat vina şi în trecut pe Rusia, afirmând că Polonia a devenit una dintre cele mai importante ţinte ale Moscovei datorită rolului său de centru de ajutor pentru Kiev. Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi responsabilă pentru actele de sabotaj.

În octombrie, Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei.

„Explozia căii ferate pe ruta Varşovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului polonez şi a cetăţenilor săi”, a scris luni Donald Tusk pe X. „O anchetă este în curs. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, îi vom prinde pe făptaşi, indiferent cine sunt susţinătorii lor”, a promis premierul polonez.

Patru miniştri ai guvernului său au declarat ulterior într-o conferinţă de presă că a existat un act de sabotaj confirmat şi încă unul „foarte probabil” să fie tot un sabotaj, referindu-se la un incident separat, pe o altă porţiune a traseului, unde linia feroviară a fost, de asemenea, avariată.

Duminică, poliţia locală anunţase că un mecanic de tren a raportat avarii la linia ferată, dar autorităţile nu au putut confirma imediat dacă acestea erau rezultatul unui sabotaj.

„Această rută este utilizată şi pentru transportul de arme către Ucraina”, a declarat Tusk într-o înregistrare video postată pe X. „Din fericire, nu s-a produs nicio tragedie, dar implicaţiile juridice sunt foarte grave”, a punctat el.

Ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că armata inspectează un tronson de 120 km de cale ferată care duce la graniţa cu Ucraina.

Ministrul de interne Marcin Kierwinski a declarat că la faţa locului au fost colectate numeroase probe care ar trebui să permită identificarea rapidă a autorilor.

Traseul avariat, care traversează oraşul Lublin din estul ţării, este utilizat zilnic de 115 trenuri, a precizat ministrul infrastructurii.

