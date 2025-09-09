Live TV

Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un diplomat din aceeași țară. Ancheta, în cooperare cu serviciile românești

Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei
Anchetă de amploare în mai multe țări

Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut luni un spion bielorus, a anunțat azi premierul de la Varșovia, Donald Tusk. El a precizat că în acest caz serviciile poloneze au cooperat cu serviciile de informații din România și Cehia. De asemenea, Polonia va expulza și un diplomat din Belarus.

„Agenția de Securitate Internă (ABW) a reținut ieri un agent bielorus. Arestarea este rezultatul cooperării cu serviciile de informații din România și Republica Cehă.

Un diplomat bielorus care susține acțiunile agresive ale serviciilor bieloruse împotriva țării noastre va fi, de asemenea, expulzat din Polonia”, a anunțat premierul polonez, Donald Tusk, marți, pe rețeaua X.

Agentul reținut este de origine poloneză, potrivit unor surse, iar diplomatul bielorus care urmează să fie expulzat avea legături cu agentul.

Și Cehia a anunțat luni că a expulzat un diplomat bielorus.

„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”, se arată în postarea de pe contul de X al Ministerului ceh de Externe.

Diplomatul expulzat din Republica Cehă ar face parte din aceeași rețea cu ofițerul moldovean de informații acuzat de DIICOT de trădare, potrivit unor surse Digi24.ro.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), serviciul de informații din Republica Moldova.

Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. Detalii, aici

