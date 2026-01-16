Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS

O instituție istorică publică poloneză a început să lucreze la catalogarea pierderilor cauzate de agresiunea militară sovietică și dominația postbelică asupra Poloniei, scrie un ziar de la Varșovia.

Reînnoita atenție acordată Rusiei vine după ani de presiuni asupra Germaniei pentru plata reparațiilor din al Doilea Război Mondial, Varșovia prezentând Berlinului în 2022 o factură de aproximativ 1,4 trilioane de euro – o campanie susținută cu tărie de președintele Karol Nawrocki, care a tensionat relațiile polono-germane.

Problema eventualelor reparații din partea Rusiei ar putea adăuga și mai multă tensiune relațiilor dintre Moscova și Varșovia, deja tensionate din cauza războiului din Ucraina și a atacurilor hibride rusești asupra Poloniei.

„Guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război pentru Polonia pentru pierderile personale și materiale rezultate din agresiunea URSS împotriva Poloniei și crimele staliniste”, a declarat vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski pentru ziarul polonez Rzeczpospolita.

Institutul Pierderilor de Război cercetează deja daunele suferite „ca urmare a agresiunii URSS din septembrie 1939, a ocupării permanente a provinciilor estice ale Poloniei dinainte de război și a consecințelor economice și sociale negative pe termen lung ale dominației sovietice asupra Poloniei în perioada postbelică”, a declarat directorul său, Bartosz Gondek, pentru ziar.

Estul Poloniei

Uniunea Sovietică a invadat Polonia din est la 17 septembrie 1939, la puțin peste două săptămâni după ce atacul german din vest a declanșat al Doilea Război Mondial.

După război, Polonia a căzut sub controlul politic al Moscovei și și-a pierdut teritoriile estice cu o proveniență istorică complexă, cunoscute sub numele de Kresy, care se află acum în mare parte în Lituania, Ucraina și Belarus.

Gondek a spus că opt cercetători lucrează la acest proiect, dar a avertizat că „Raportul de Est” final nu va fi finalizat în curând.

„Având în vedere natura extrem de vastă și complexă a problemei... pregătirea Raportului de Est este un proces care durează mai mulți ani”, a spus el.

El a adăugat că această sarcină este mai dificilă decât evaluarea pierderilor germane, deoarece „de-a lungul deceniilor de prezență și influență a URSS în Polonia, o parte semnificativă a documentației a fost distrusă, falsificată sau ascunsă în mod deliberat”.

Accesul la arhivele cheie din Rusia rămâne închis, în timp ce materialele din Belarus și Ucraina sunt dificil de obținut, a spus el.

Nu este sf âr șitul

Polonia susține că nu a renunțat niciodată la dreptul său la despăgubiri în cadrul vreunui acord internațional și că nici Uniunea Sovietică, nici succesorul său legal, Federația Rusă, nu au soluționat vreodată această problemă.

Bartoszewski a spus că problema a fost ridicată în repetate rânduri la Moscova, însă „din păcate fără succes”.

Varșovia nu intenționează să numească un trimis special pentru reparațiile rusești, spre deosebire de cazul Germaniei, a adăugat Bartoszewski.

Presiunea Poloniei pentru reparații din partea Germaniei s-a bazat pe un raport întocmit sub guvernul anterior al Partidului Lege și Justiție (PiS), care estima că Polonia a pierdut 11,2 milioane de cetățeni între 1939 și 1945 și a suferit distrugeri materiale masive în timpul celor cinci ani de ocupație nazistă.

Berlinul a respins cererea de 1,4 trilioane de euro, invocând o declarație din 1953 a Poloniei din era comunistă prin care renunța la compensații suplimentare – o poziție contestată de Varșovia, care susține că decizia i-a fost impusă de presiunea sovietică.

Guvernul afirmă că noua cercetare privind pierderile sovietice vizează responsabilitatea istorică.

„Recunoscând legitimitatea activității institutului, autoritățile transmit un semnal clar că a sosit momentul să se abordeze această parte a istoriei Poloniei, neglijată mult timp, și să se solicite asumarea responsabilității – nu numai din partea Germaniei, ci și din partea moștenitorilor juridici și politici ai URSS”, a declarat Gondek.

