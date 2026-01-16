Live TV

Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS

Data publicării:
Varșovia
Varșovia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Marina Constantinoiu
Din articol
Estul Poloniei Nu este sfârșitul

O instituție istorică publică poloneză a început să lucreze la catalogarea pierderilor cauzate de agresiunea militară sovietică și dominația postbelică asupra Poloniei, scrie un ziar de la Varșovia.

Reînnoita atenție acordată Rusiei vine după ani de presiuni asupra Germaniei pentru plata reparațiilor din al Doilea Război Mondial, Varșovia prezentând Berlinului în 2022 o factură de aproximativ 1,4 trilioane de euro – o campanie susținută cu tărie de președintele Karol Nawrocki, care a tensionat relațiile polono-germane.

Problema eventualelor reparații din partea Rusiei ar putea adăuga și mai multă tensiune relațiilor dintre Moscova și Varșovia, deja tensionate din cauza războiului din Ucraina și a atacurilor hibride rusești asupra Poloniei.

„Guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război pentru Polonia pentru pierderile personale și materiale rezultate din agresiunea URSS împotriva Poloniei și crimele staliniste”, a declarat vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski pentru ziarul polonez Rzeczpospolita.

Institutul Pierderilor de Război cercetează deja daunele suferite „ca urmare a agresiunii URSS din septembrie 1939, a ocupării permanente a provinciilor estice ale Poloniei dinainte de război și a consecințelor economice și sociale negative pe termen lung ale dominației sovietice asupra Poloniei în perioada postbelică”, a declarat directorul său, Bartosz Gondek, pentru ziar.

Estul Poloniei

Uniunea Sovietică a invadat Polonia din est la 17 septembrie 1939, la puțin peste două săptămâni după ce atacul german din vest a declanșat al Doilea Război Mondial.

După război, Polonia a căzut sub controlul politic al Moscovei și și-a pierdut teritoriile estice cu o proveniență istorică complexă, cunoscute sub numele de Kresy, care se află acum în mare parte în Lituania, Ucraina și Belarus.

Gondek a spus că opt cercetători lucrează la acest proiect, dar a avertizat că „Raportul de Est” final nu va fi finalizat în curând.

„Având în vedere natura extrem de vastă și complexă a problemei... pregătirea Raportului de Est este un proces care durează mai mulți ani”, a spus el.

El a adăugat că această sarcină este mai dificilă decât evaluarea pierderilor germane, deoarece „de-a lungul deceniilor de prezență și influență a URSS în Polonia, o parte semnificativă a documentației a fost distrusă, falsificată sau ascunsă în mod deliberat”.

Accesul la arhivele cheie din Rusia rămâne închis, în timp ce materialele din Belarus și Ucraina sunt dificil de obținut, a spus el.

Nu este sfârșitul

Polonia susține că nu a renunțat niciodată la dreptul său la despăgubiri în cadrul vreunui acord internațional și că nici Uniunea Sovietică, nici succesorul său legal, Federația Rusă, nu au soluționat vreodată această problemă.

Bartoszewski a spus că problema a fost ridicată în repetate rânduri la Moscova, însă „din păcate fără succes”.

Varșovia nu intenționează să numească un trimis special pentru reparațiile rusești, spre deosebire de cazul Germaniei, a adăugat Bartoszewski.

Presiunea Poloniei pentru reparații din partea Germaniei s-a bazat pe un raport întocmit sub guvernul anterior al Partidului Lege și Justiție (PiS), care estima că Polonia a pierdut 11,2 milioane de cetățeni între 1939 și 1945 și a suferit distrugeri materiale masive în timpul celor cinci ani de ocupație nazistă.

Berlinul a respins cererea de 1,4 trilioane de euro, invocând o declarație din 1953 a Poloniei din era comunistă prin care renunța la compensații suplimentare – o poziție contestată de Varșovia, care susține că decizia i-a fost impusă de presiunea sovietică.

Guvernul afirmă că noua cercetare privind pierderile sovietice vizează responsabilitatea istorică.

„Recunoscând legitimitatea activității institutului, autoritățile transmit un semnal clar că a sosit momentul să se abordeze această parte a istoriei Poloniei, neglijată mult timp, și să se solicite asumarea responsabilității – nu numai din partea Germaniei, ci și din partea moștenitorilor juridici și politici ai URSS”, a declarat Gondek.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
4
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
erfan soltani
5
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasageri in avion
Propunerile Parlamentului European în legătură cu bagajul de mână în avion și despăgubirile pentru întârzieri. O primă decizie, votată
Vladimir Putin și Donald Trump
Donald Trump, singurul care-l poate opri pe Vladimir Putin, crede Karol Nawrocki. Critici la adresa liderilor europeni
Radosław Sikorski, Tucker Carlson
Ministrul polonez de externe, lecție de istorie pentru Tucker Carlson „Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile”
Zbigniew Ziobro, ministrul Justiției din Polonia, cu stema in spate, la conferinta de presa
Ungaria a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro: „O decădere totală!”
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Recomandările redacţiei
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
trump golden dome
Cum își justifică Trump ambiția de a prelua Groenlanda: „Este vitală...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei...
Ultimele știri
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de...
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...