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Polonia cere Germaniei 2.333 de euro pe an pentru fiecare victimă încă a viaţă a ocupaţiei naziste

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Complexul de lagăre Auschwitz-Birkenau din Polonia, locul unde liderii Germaniei naziste au dispus uciderea a peste 1,1 milioane de oameni în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, majoritatea evrei. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Acord controversat Un „gest umanitar” 

Polonia cere de mulţi ani Germaniei compensaţii pentru crimele comise în timpul ocupaţiei naziste din al Doilea Război Mondial, dar acum Varşovia a avansat și o solicitare concretă: o plată din partea Berlinului de 2.333 de euro pe an pentru fiecare polonez victimă a acestei ocupaţii şi care este încă în viaţă.

Datele Institutului Memoriei Naţionale de la Varşovia arată că 5.845.109 polonezi au fost ucişi, închişi sau deportaţi pentru muncă forţată în timpul ocupaţiei naziste dintre anii 1939 şi 1945, potrivit ziarului german Suddeutsche Zeitung, preluat luni de agenţia EFE și Agerpres.

În decembrie anul trecut, premierul polonez Donald Tusk l-a îndemnat pe cancelarul german Friedrich Merz să ia mai repede o decizie privind „ajutorul umanitar” pentru victimele poloneze ale ocupaţiei naziste, întrucât vârsta înaintată a supravieţuitorilor nu permite amânări.

„Când am vorbit cu cancelarul (german) anterior, Olaf Scholz, în urmă cu doi ani, erau 60.000 de persoane. Acum au mai rămas 50.000. Trebuie să vă grăbiţi”, a spus atunci premierul polonez.

Fostul cancelar german Scholz declarase în 2024 că Germania se va strădui să adopte măsuri de sprijin pentru victimele poloneze supravieţuitoare ale agresiunii şi ocupaţiei germane dintre 1939 şi 1945. Dar el nu a precizat cifre, cel puţin nu public, pentru acest „gest umanitar”, pe care website-ul Onet l-a estimat atunci la aproximativ 200 de milioane de euro.

Acord controversat

Un raport oficial polonez, întocmit de o comisie alcătuită din economişti, avocaţi şi istorici în perioada în care partidul naţionalist şi conservator Lege şi Justiţie (PiS) se afla la putere, a estimat la între 1,3 şi 1,5 miliarde de euro valoarea compensaţiei pe care Polonia ar trebui să o revendice din partea Germaniei.

Guvernele de la Berlin au transmis însă în mod repetat că, din punctul său de vedere, problema reparaţiilor de război cerute de Polonia este închisă, întrucât guvernul polonez a semnat în anul 1953 un acord cu fosta Republică Democrată Germană (RDG) prin care Varşovia renunţa la cererile privind reparaţiile de război.

Însă, conform Varşoviei, acel acord semnat de guvernul comunist polonez este nul din punct de vedere juridic, dat fiind că atunci Polonia acţiona la ordinele URSS.

Un „gest umanitar” 

În opinia premierului Tusk, diferenţa dintre ceea ce ar putea fi un „gest umanitar” din partea Germaniei şi ceea ce solicită Polonia reprezintă o „mare problemă”, motiv pentru care a respins ca insuficientă oferta cancelarului Scholz din 2024, scrie Suddeutsche Zeitung.

Potrivit acestei publicaţii, partea poloneză a prezentat recent guvernului german un plan foarte precis, care ar consta în plata anuală a 10.000 de zloţi (aproximativ 2.333 de euro) către fiecare victimă poloneză în viaţă a ocupaţiei naziste, plată care să fie efectuată prin intermediul Fundaţiei germano-poloneze pentru reconciliere.

Mai multe ministere ale guvernului federal german discută propunerea, dar fără vreun progres aparent, date fiind obiecţiile de ordin juridic, temerile privind revendicări similare din partea altor ţări şi situaţia bugetară dificilă, mai notează publicaţia citată.

Editor : B.P.

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