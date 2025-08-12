Live TV

Video Polonia expulzează 57 de ucraineni și șase belaruși după revoltele de la un concert. Tusk: Rusia încearcă să semene discordie

revolte la concert polonia
Incidentul cu steagul roșu-negru a provocat reacții publice negative în Polonia. Colaj / surse foto: X
Din articol
Peste 100 de persoane au fost reținute

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți inițierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de cetățeni ucraineni și șase belaruși implicați în incidente violente la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia.

Evenimentul, la care au participat peste 60.000 de oameni, a degenerat în haos după ce spectatorii au început să se lupte cu agenții de securitate. Majoritatea celor reținuți urmează să fie acuzați de agresiune, pătrundere ilegală și deținere de droguri, potrivit Agerpres și Kyiv Independent.

Potrivit premierului Tusk, la stadion au avut loc „revolte, acte de agresiune și, probabil, provocări”. Acesta a avertizat asupra tentativelor Rusiei de a „semăna discordie între Kiev și Varșovia”, într-un moment în care „se apropie rezolvarea războiului din Ucraina”, făcând referire la summitul programat pe 15 august în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin.

„Gesturile anti-poloneze ale ucrainenilor și alimentarea sentimentelor anti-ucrainene în Polonia fac parte din scenariul lui Putin, orchestrat de agenți străini și idioți locali”, a spus Tusk pe X.

Potrivit poliției, peste 100 de persoane au fost reținute pentru agresiune, pătrundere ilegală și deținere de droguri, arme albe și materiale pirotehnice. O controversă majoră a fost provocată și de un participant care a afișat un steag negru-roșu, asociat cel mai frecvent cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

UPA, aripa armată a Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN), a fost o organizație de gherilă care a luptat pentru independența Ucrainei împotriva Uniunii Sovietice, Germaniei naziste și a mișcărilor de rezistență poloneze.

În Polonia, organizația este asociată în principal cu masacrele a zeci de mii de polonezi din regiunea Volînia, astăzi parte a vestului Ucrainei, comise între 1943 și 1944. Mii de ucraineni au fost uciși în represalii, iar aceste masacre rămân unul dintre cele mai dureroase capitole din istoria comună ucraineano-poloneză. În ultimii ani, tensiunile istorice au jucat un rol tot mai important în relațiile dintre cele două țări, chiar dacă Varșovia sprijină Kievul în fața invaziei ruse.

Într-un mesaj video, un bărbat identificat drept Dmitro, cel care a fluturat unul dintre steaguri, și-a cerut scuze, afirmând că a vrut doar „să reamintească oamenilor de agresiunea rusă și de siguranța soldaților ucraineni”, fără intenția de a jigni Polonia.

Incidentul cu steagul roșu-negru a provocat reacții publice negative în Polonia. Dariusz Matecki, parlamentar din partidul conservator Lege și Justiție (PiS), a declarat că va depune o plângere penală pentru presupusa promovare a unor sisteme totalitare.

Korj, artist popular în Belarus, Rusia și Ucraina, a fost criticat anterior în Ucraina pentru că interpretează în limba rusă și pentru poziția ambiguă față de război. În timpul concertului din Varșovia, el a făcut apel la pace în Ucraina și la relații bune între Polonia și Belarus.

