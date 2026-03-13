„Polonia Înarmată”: Soluţia lui Donald Tusk pentru a ocoli veto-ul lui Karol Nawrocki asupra programului SAFE

Guvernul polonez condus de premierul Donald Tusk a aprobat vineri o rezoluţie extraordinară pentru a crea programul „Polonia Înarmată”, un mecanism legal conceput pentru accesarea celor 43,7 miliarde de euro din programul SAFE al Uniunii Europene destinat apărării, după veto-ul exprimat de preşedintele ţării, Karol Nawrocki.

Biroul premierului a confirmat crearea acestui program într-un comunicat publicat după o şedinţă extraordinară de guvern organizată după veto-ul prezidenţial. Obiectivul programului este de a înlocui SAFE, un mecanism european care oferă împrumuturi cu dobândă redusă pentru reînarmare statelor membre, cu un credit naţional în locul celui comunitar.

Program „Polonia Înarmată” va fi gestionat de către Banca Naţională de Economie (BGK), o entitate de stat dedicată gestionării investiţiilor în infrastructură, iar banii europeni vor merge direct către Fondul de Sprijin al Forţelor Armate poloneze, pentru a elimina necesitatea de a se crea o lege ad hoc, aşa cum solicita SAFE.

Şeful cancelariei prim-ministrului polonez a explicat vineri, într-o conferinţă de presă la Varşovia, că rezoluţia înlocuieşte proiectul de lege respins pentru modernizarea industriei de armament şi a subliniat că, deşi se schimbă calea juridică, „în termeni practici, va fi acelaşi lucru” ca fondurile SAFE.

La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki, care joi a decis să blocheze SAFE, considerând că acesta „ar submina independenţa” ţării, a avertizat că orice încercare de a contracta o datorie externă prin mijloace „ilegale” sau pe „uşa din spate” va avea consecinţe politice şi legale şi a ameninţat că va trimite la Curtea Constituţională rezoluţia care a fost adoptată vineri.

Preşedintele polonez şi-a justificat cu această ocazie respingerea proiectului de lege argumentând că Bruxelles-ul ar putea suspenda fondurile comunitare „în mod arbitrar” printr-un mecanism de condiţionalitate.

Disputa dintre Tusk şi Nawrocki se concentrează asupra chestiunii suveranităţii financiare. Dacă guvernul liberal şi proeuropean încearcă să profite de statutul Poloniei ca principal beneficiar al programului SAFE, cu aproape o treime din totalul fondurilor, preşedintele ţării, conservator şi eurosceptic, a propus o alternativă denumită „SAFE Polonez 0%”, finanţată exclusiv din profiturile Băncii Naţionale pentru a evita contractarea de datorii externe.

Propunerea preşedintelui Nawrocki a fost respinsă de Tusk, care a calificat-o ca nefiind clară. Oficialul polonez s-a referit la guvernatorul Băncii Centrale a Poloniei, Adam Glapinski, care a conceput şi a promovat iniţiativa, ca la „un mincinos” care a venit cu „propuneri fără conţinut şi cuvinte goale”.

