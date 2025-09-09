Live TV

Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia

Data publicării:
donald tusk
Donald Tusk. Foto: Profimedia

Polonia va închide joi, la miezul nopții, granița cu Belarus, ca reacție la exercițiul militar Zapad, coordonat de Rusia și considerat „foarte agresiv” de premierul Donald Tusk. Manevrele implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși, inclusiv simulări cu sisteme de rachete cu capacitate nucleară, desfășurate în apropierea frontierelor NATO.

Moscova organizează exercițiul militar Zapad aproximativ o dată la patru ani, împreună cu Belarus, aliat al Kremlinului, simulând o confruntare cu țările NATO din Europa de Est, relatează Politico.

Tusk a spus că manevrele „foarte agresive” au determinat Varșovia să ia decizia de a închide granița cu Belarus. „Ne confruntăm cu un număr tot mai mare de provocări din partea Rusiei și a Belarusului”, a adăugat el.

Exercițiile militare, care se desfășoară între 12 și 16 septembrie, implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși în manevre desfășurate aproape de Polonia și Lituania. Unele exerciții, lângă satul belarus Gozha și în localitatea Dobrovolsk din exclava rusă Kaliningrad, vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de granițele țărilor NATO.

Trupele ruse și belaruse vor exersa, de asemenea, planificarea utilizării sistemelor de rachete Oreshnik, capabile să transporte focoase nucleare.

Tusk a subliniat că un „obiectiv” cheie al exercițiilor este „coridorul Suwałki”, un culoar strategic de 70 km aflat sub control NATO, care separă Belarusul de Kaliningrad și pe care Rusia ar trebui să-l cucerească într-un scenariu de război total.

Nu este pentru prima dată când Polonia restricționează accesul la granița cu Belarus. În ultimii ani, Varșovia a închis puncte de frontieră pe fondul tensiunilor crescânde cu Minsk și, anul trecut, a suspendat accesul la azil pentru migranții care traversau granița dinspre Belarus, acuzând regimul de la Minsk că a orchestrat o criză la frontiera poloneză ca formă de război hibrid.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Digi Sport
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul...
gradinita satu mare
„Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis...
Ultimele știri
Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
preot
Biserica rusă vrea revenirea la zeciuială: 10% din venit pentru că oamenii vor să „crească floricelele, să ardă lumânărelele”
copii handicapati rusia
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!”
atac rusesc in ucraina
„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk
Marina Tauber, Evghenia Guţul şi Ilan Şo la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
cladire guvern kiev
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de...
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea