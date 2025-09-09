Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia

Polonia va închide joi, la miezul nopții, granița cu Belarus, ca reacție la exercițiul militar Zapad, coordonat de Rusia și considerat „foarte agresiv” de premierul Donald Tusk. Manevrele implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși, inclusiv simulări cu sisteme de rachete cu capacitate nucleară, desfășurate în apropierea frontierelor NATO.

Moscova organizează exercițiul militar Zapad aproximativ o dată la patru ani, împreună cu Belarus, aliat al Kremlinului, simulând o confruntare cu țările NATO din Europa de Est, relatează Politico.

Tusk a spus că manevrele „foarte agresive” au determinat Varșovia să ia decizia de a închide granița cu Belarus. „Ne confruntăm cu un număr tot mai mare de provocări din partea Rusiei și a Belarusului”, a adăugat el.

Exercițiile militare, care se desfășoară între 12 și 16 septembrie, implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși în manevre desfășurate aproape de Polonia și Lituania. Unele exerciții, lângă satul belarus Gozha și în localitatea Dobrovolsk din exclava rusă Kaliningrad, vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de granițele țărilor NATO.

Trupele ruse și belaruse vor exersa, de asemenea, planificarea utilizării sistemelor de rachete Oreshnik, capabile să transporte focoase nucleare.

Tusk a subliniat că un „obiectiv” cheie al exercițiilor este „coridorul Suwałki”, un culoar strategic de 70 km aflat sub control NATO, care separă Belarusul de Kaliningrad și pe care Rusia ar trebui să-l cucerească într-un scenariu de război total.

Nu este pentru prima dată când Polonia restricționează accesul la granița cu Belarus. În ultimii ani, Varșovia a închis puncte de frontieră pe fondul tensiunilor crescânde cu Minsk și, anul trecut, a suspendat accesul la azil pentru migranții care traversau granița dinspre Belarus, acuzând regimul de la Minsk că a orchestrat o criză la frontiera poloneză ca formă de război hibrid.

Editor : M.I.