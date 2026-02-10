Polonia înființează „Consiliul Viitorului”. Donald Tusk: „Poate fi cel mai bun loc din Europa în ceea ce priveşte tehnologiile moderne”

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi înființarea „Consiliului Viitorului”, un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică şi să transforme naţiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovaţiei în sectoare precum inteligenţa artificială, biotehnologia şi tehnologia aerospaţială, scrie EFE.

În cadrul unei conferințe de presă la Varşovia, Donald Tusk a explicat că misiunea principală a consiliului, condus de ministrul finanţelor şi economiei, Andrzej Domanski, este „să transpună cunoaşterea ştiinţifică în creştere economică” tangibilă.

„Un grup de oameni extraordinari va coopera pentru a realiza această accelerare”, a spus Tusk, adăugând că „Polonia poate fi cel mai bun loc din Europa în ceea ce priveşte tehnologiile moderne şi gândirea creativă”.

Totodată, Domanski a subliniat că „suveranitatea tehnologică naţională” este o prioritate pentru Polonia, care „este deja a 20-a cea mai mare economie din lume şi are ambiţii de a ajunge şi mai departe”.

Organismul este alcătuit din 18 membri - printre care se regăsesc oameni de ştiinţă, economişti şi antreprenori din companii de tehnologie de vârf -, şi, aşa cum a sugerat prim-ministrul polonez, este aşteptată şi colaborarea astronautului polonez Slawosz Uznanski-Wisniewski, care a petrecut 20 de zile pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), în 2025.

În ultimii ani, Polonia şi-a crescut de patru ori investiţiile în sectorul aerospaţial şi a bifat succese importante precum lansarea în 2024 a satelitului EagleEye, primul fabricat în întregime în ţară, şi a primei rachete suborbitale fabricate în Polonia, Amber, precum şi a constelaţiei de sateliţi PIAST cu capacităţi militare în 2025.

Prima misiune a consiliului va fi să identifice barierele de reglementare şi să propună soluţii concrete pentru simplificarea procedurilor administrative de care să beneficieze companiile de tehnologie.

Creotech Instruments, cel mai mare fabricant polonez de sateliţi, şi SATLANTIS Microsats, o companie bască de top specializată în camere optice de înaltă rezoluţie pentru spaţiu, au semnat în octombrie 2025 un acord de colaborare pentru producţia comună a cinci sateliţi de observare a Pământului pentru guvernul polonez, precum şi pentru crearea unei filiale SATLANTIS în Polonia.

Citește și:

Polonia va crea un nou corp de rezervişti civili pentru a atinge cifra de 500.000 de soldaţi

Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la Varșovia acuzat că l-a insultat pe Trump: e legat de Nobelul pentru Pace

Editor : A.M.G.