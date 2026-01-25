Live TV

Polonia interzice vehiculele electrice chinezești sau americane în bazele sale militare

Mașină BYD
Foto: Profimedia
„Smartphone-uri pe roți” Informații valoroase

Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate de mărci chinezești și Tesla în bazele militare, invocând îngrijorarea că datele colectate de vehiculele moderne ar putea fi accesate de serviciile de informații străine, informează TVP World.

Ministerul de Externe al Chinei a criticat decizia autorităților poloneze.

„ China consideră întotdeauna că abuzul conceptului de securitate națională trebuie oprit”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun, răspunzând la întrebările agenției de știri poloneze PAP.

Interdicția se aplică vehiculelor echipate cu sisteme de înregistrare a imaginii și a sunetului, deciziile finale fiind luate de comandanții individuali ai bazelor.

Vehiculele electrice chinezești câștigă popularitate în Europa, inclusiv în Polonia, unde concurează din punct de vedere al prețului și al tehnologiei cu mărci occidentale consacrate, printre care Tesla, cu sediul în SUA.

Serviciul de contrainformații militare al Poloniei (SKW) a emis orientări privind protejarea siturilor militare „în legătură cu amenințările rezultate din utilizarea diverselor dispozitive produse în China”, a declarat Ministerul Apărării.

Cel puțin doi soldați au fost deja refuzați să intre în bazele militare cu vehiculele lor private, inclusiv, într-un caz, un Tesla, potrivit mass-media poloneză.

„Smartphone-uri pe roți”

Un raport recent al Centrului pentru Studii Estice (OSW), un think tank cu sediul la Varșovia, descrie vehiculele moderne ca „smartphone-uri pe roți”.

„Actorii chinezi înșiși consideră vehiculele inteligente o tehnologie revoluționară, cu implicații serioase pentru securitatea statului”, a declarat autoarea raportului, Paulina Uznańska, citată de site-ul de știri polonez Interia.

Ea a identificat două riscuri principale: vulnerabilitatea la atacuri cibernetice, inclusiv preluarea de la distanță a controlului asupra vehiculelor sau perturbarea senzorilor, și colectarea pe scară largă a datelor sensibile.

„Mașinile colectează date sensibile atât din mediul înconjurător, cât și din interior, cum ar fi date despre infrastructura critică sau date biometrice ale șoferilor și pasagerilor”, a spus ea.

Uznańska a adăugat că datele agregate ale vehiculelor ar putea dezvălui tipare în jurul locațiilor sensibile.

Informații valoroase

„Cu cât sunt mai multe mașini inteligente pe străzi, cu atât sunt mai mari posibilitățile de a obține cunoștințe din seturi mari de date”, a spus ea.

„Aceste cunoștințe sunt foarte valoroase, deoarece pot fi utilizate, de exemplu, pentru a determina intensitatea traficului în jurul unităților militare.”

Raportul menționează, de asemenea, că Tesla s-a confruntat cu restricții în China timp de ani de zile, inclusiv limite de acces în apropierea zonelor militare și a clădirilor guvernamentale. Acesta a adăugat că Polonia ar trebui „să tragă concluzii din abordarea extrem de prudentă a Chinei față de producătorii străini de mașini inteligente”.

 

Editor : Sebastian Eduard

