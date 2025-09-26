Live TV

Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă”

Data publicării:
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin, Foto Profimedia

Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a declarat ambasada într-un comunicat.

Avertismentul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Rusia, în urma unei serii de încălcări ale spațiului aerian, precum și a „arestărilor arbitrare repetate ale cetățenilor polonezi”.

În ultima lună, dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez, român și, posibil, danez.

Pe 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei avioane de vânătoare MiG-31, care au rămas în spațiul aerian estonian timp de 12 minute. În timp ce, chiar astăzi, avioane de vânătoare maghiare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.

Bloomberg a raportat pe 25 septembrie că diplomații europeni au avertizat oficialii ruși săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forța la noi încălcări ale spațiului aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești.

Deși Belarus nu este direct implicat în invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țara a sprijinit mișcările trupelor ruse pe tot parcursul războiului. La începutul invaziei pe scară largă, Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază de operațiuni pentru încercarea Rusiei de a cuceri Kievul de la granița sudică.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Digi Sport
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
şefa guvernului danez, Mette Frederiksen
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
Ultimele știri
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent”
Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României
vlah putin
Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider din blocul pro-rus de la Chișinău
donald tusk
Mesajul lui Donald Tusk, după ce Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii”
alexandru balan
Spionul moldovean acuzat că a divulgat Belarusului secrete de stat ale României rămâne în arest. ÎCCJ i-a respins contestația
donald tusk sustine o alucutiune
Polonia redeschide graniţa cu Belarus, închisă din motive de securitate
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”