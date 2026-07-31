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Polonia îşi schimbă radical protocoalele de urgență și alertare a populaţiei după recenta incursiune a unei rachete ruseşti

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Donald Tusk, Marcin Kierwinski
Premierul Donald Tusk și ministrul de interne Marcin Kierwinski țin o conferință de presă după ce o rachetă rusească a căzut pe teritoriul Poloniei. Foto: Profimedia
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Guvernul Poloniei a anunţat vineri o „reformă completă” a protocoalelor sale de urgenţă şi lansarea unei aplicaţii mobile pentru a alerta cetăţenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea şi explozia unei rachete ruseşti pe teritoriul polonez, informează EFE.

În declaraţii pentru postul TVN24, ministrul de interne Marcin Kierwinski a recunoscut „deficienţe structurale moştenite în sistemele de alertă şi de protecţie a populaţiei”, motiv pentru care, a spus el, „prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut şi a construi un sistem modern şi eficient de răspuns la ameninţări”.

Pe durata celor 13 minute cât a durat situaţia de urgenţă declanşată în miez de noapte de pătrunderea unei rachete balistice ruseşti pe teritoriul Poloniei, autorităţile au decretat folosirea sirenelor antiaeriene, dar nu au trimis notificări cetăţenilor din zonă prin niciun mijloc de comunicare.

Conform explicaţiilor ministrului de interne, „în săptămânile următoare” va fi creată o nouă aplicaţie mobilă care va include toate sistemele de alarmă, atât pentru situaţii de urgenţe, cât şi pentru dezastre naturale, va informa despre alocarea adăposturilor în funcţie de locaţia telefonului şi va anunţa începutul şi sfârşitul situaţiilor de alertă.

„Trăim într-o epocă în care a şti ce înseamnă semnalele de alarmă şi cum să reacţionezi la ele trebuie să devină o abilitate obişnuită”, a declarat Kierwinski.

În plus, începând de vineri, toate telefoanele mobile au început să primească un link pentru a descărca versiunea digitală a „Ghidului de siguranţă”, un document cu instrucţiuni despre cum să te protejezi în caz de alertă, ce să incluzi în ”rucsacul de urgenţă” şi au fost activate şi notificările de alarme cu sirene.

În zorii zilei de joi, o rachetă balistică rusească cu încărcătură explozivă a încălcat spaţiul aerian polonez în timpul unui atac masiv împotriva Ucrainei. Proiectilul a lovit o zonă nelocuită, situată la aproximativ 60 de kilometri de Lublin, în estul Poloniei, fără a provoca însă victime sau daune.

Impactul proiectilului a creat un crater cu un diametru de zece metri.

Incidentul a fost însoţit de o altă încălcare temporară a spaţiului aerian polonez, produsă tot joi.

Editor : Sebastian Eduard

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