Polonia l-a convocat pe ambasadorul ungar, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil în Ungaria

Data actualizării: Data publicării:
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro are de înfruntat 26 de capete de acuzar în Polonia, dar și-a găsit refugiul în Ungaria. Foto: Profimedia
Ministerul polonez de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Ungariei pentru a-i transmite un protest, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil din partea guvernului de la Budapesta, relatează Reuters, identitatea celor doi nefiind precizată, însă ar putea fi vorba despre oficiali ai fostului guvern conservator polonez care s-au refugiat în Ungaria din motive politice.

Ungaria confirmase joi că a acordat azil pentru doi cetăţeni polonezi, dar tot fără a-i preciza şi fără a menţiona motivul deciziei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe a declarat că ambasadorului ungar îi vor fi transmise obiecţiile guvernului polonez faţă de această decizie.

Cazul Zbigniew Ziobro

Disputa dintre Varşovia şi Budapesta survine la două luni după ce Parchetul polonez a cerut arestarea fostului ministru conservator al justiţiei Zbigniew Ziobro, care s-a refugiat în Ungaria pentru a evita urmărirea penală pentru corupţie.

Unul dintre autorii reformelor judiciare care au condus la un conflict permanent între Varşovia şi Bruxelles în perioada 2015-2023, Zbigniew Ziobro are un dosar penal cu 26 de capete de acuzare pentru care riscă 25 de ani de închisoare. El este acuzat de organizarea unei deturnări de fonduri dintr-un fond special destinat sprijinirii victimelor infracţionalităţii, utilizarea acestuia în scopuri politice şi finanţarea ilegală a achiziţiei programului de spionaj Pegasus, fabricat în Israel şi care, potrivit actualului guvern polonez, ar fi fost utilizat pentru urmărirea opozanţilor politici.

Fostul ministru s-a refugiat anul trecut Ungaria şi a declarat că nu are de gând să se întoarcă în Polonia. El consideră acuzaţiile formulate împotriva sa ca fiind motivate politic în cadrul unei campanii de represiune dusă prin intermediul justiţiei de premierul liberal Donald Tusk împotriva opozanţilor.

Unul dintre adjuncţii ministrului Ziobro din fostul guvern condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS), Marcin Romanowski, acuzat de fapte similare, a primit deja azil politic în Ungaria, în pofida mandatului european de arestare emis de Polonia şi a protestelor puternice adresate guvernului ungar de către cel polonez.

Relaţiile dintre Polonia şi Ungaria

Ungaria condusă de Viktor Orban a fost un aliat foarte apropiat al Poloniei în timpul guvernării partidului Lege şi Justiţie, cele două ţări apărându-se împreună în faţa acuzaţiilor avansate de Bruxelles privind încălcarea „statului de drept”.

Relaţiile dintre Polonia şi Ungaria s-au degradat semnificativ după ce formaţiunea conservatoare şi eurosceptică Lege şi Justiţie a pierdut alegerile legislative şi guvernarea în octombrie 2023, iar conducerea guvernului de la Varşovia a fost preluată de o coaliţie condusă de premierul eurofil liberal Donald Tusk, politician sprijinit de Bruxelles şi care a fost preşedinte al Consiliului European.

De atunci, între partidul Lege şi Justiţie - susţinut de fostul preşedinte Andrzej Duda şi de succesorul acestuia, Karol Nawrocki - şi coaliţia lui Tusk se desfăşoară o luptă politică ce are ca principale mize justiţia şi presa. După preluarea puterii, guvernul lui Tusk a făcut o prioritate din a aduce în instanţă miniştri şi oficiali ai fostului executiv naţionalist, astfel încât aceştia să răspundă pentru ceea ce actualul prim-ministru susţine că ar fi practici corupte şi contrare statului de drept.

 

