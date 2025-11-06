Guvernul polonez a anunțat că va lansa luna aceasta un nou program de instruire militară voluntară, care va permite tuturor cetățenilor să învețe cum să reacționeze în situații de criză, pe fondul temerilor legate de o eventuală agresiune din partea Rusiei.

Programul a fost prezentat ca fiind prima inițiativă de o asemenea amploare din Polonia și are ca scop pregătirea cetățenilor și consolidarea rezilienței societății, scrie TVP World.

Ministerul Apărării a anunțat joi că versiunea pilot a programului „Pregătire” („wGotowości”) va începe pe 22 noiembrie. În această etapă, cetățenii se vor putea înscrie la cursuri de siguranță de bază, supraviețuire, prim ajutor și securitate cibernetică.

Programul complet va începe la începutul anului viitor. Potrivit ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, guvernul se așteaptă ca câteva mii de persoane să participe la program încă din acest an și până la 400.000 pe tot parcursul anului 2026.

„Universal” formare voluntară

„În ultimele șase luni, am lucrat foarte intens... la un proiect extraordinar – cel mai mare program de formare universală și voluntară în domeniul apărării din istoria Poloniei”, a anunțat Kosiniak-Kamysz într-o conferință de presă, adăugând că toți cetățenii polonezi vor putea participa în mod gratuit.

„Instruirea va viza și cei mai tineri, atât din școlile primare, cât și din cele secundare. Se va adresa persoanelor care lucrează și companiilor, fiind prevăzută atât instruirea individuală, cât și cea de grup. Va include și persoanele în vârstă, care vor putea beneficia de pregătire și își vor putea îmbunătăți abilitățile”, a spus el.

Kosiniak-Kamysz a lăudat, de asemenea, accesibilitatea programului, despre care a spus că cetățenii se vor putea înscrie cu ușurință prin intermediul aplicației „mObywatel” („mCitizen”).

„Întregul program de instruire defensivă și militară este inovator... În opinia mea, nu există altă țară care să-și fi angajat toate forțele și resursele într-un mod atât de amplu și să-și atingă cetățenii atât de ușor”, a adăugat el.

Ministerul Apărării a declarat că sesiunile de instruire vor avea loc în weekend și vor dura, de obicei, o zi. Acestea vor fi organizate în toată țara și conduse de instructori calificați, în majoritate din serviciul militar teritorial.

Armata de rezerviști

Guvernul polonez dorește să pregătească mai bine cetățenii pentru situații de criză, pe măsură ce devine din ce în ce mai îngrijorat de amenințarea rusă.

„Nu toată lumea va servi în armată, nu toată lumea va deveni soldat, nu toată lumea va depune jurământul, dar fiecare dintre noi trebuie să aibă abilitățile... și cunoștințele practice necesare pentru a ști cum să se comporte în situații dificile”, a spus Kosiniak-Kamysz.

„Adesea, acestea sunt acțiuni non-militare, dar ele consolidează apărarea națională și reziliența societății... Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu.”

Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Forțelor Armate Poloneze, a declarat că programul are două scopuri: consolidarea rezilienței individuale și îmbunătățirea „accesibilității, rezilienței și competențelor rezerviștilor”.

Programul de instruire „Readiness” nu este echivalent cu efectuarea serviciului militar și nu se încheie automat cu înscrierea pe lista rezerviștilor. Cu toate acestea, va exista o cale de „rezervă” disponibilă, a spus Kukuła, cu scopul de a forma potențiali rezerviști.

Guvernul prim-ministrului centrist Donald Tusk a anunțat instruirea militară voluntară la începutul acestui an, spunând că va fi disponibilă pentru toți bărbații adulți până la sfârșitul anului 2025.

Editor : Sebastian Eduard