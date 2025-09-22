Polonia nu știe câte drone rusești au intrat în spațiul său aerian. Măsurile anunțate de Donald Tusk

Vom lua fără ezitare decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea vor încălca teritoriul nostru, a declarat Donald Tusk luni, în cadrul unei conferințe de presă la Sierakowice. El a comentat, de asemenea, confuzia creată în jurul interdicției de zbor pe timp de noapte în Varșovia.

Luni, prim-ministrul Donald Tusk a participat la o conferință de presă în Sierakowice. Prim-ministrului i s-a cerut, printre altele, părerea sa cu privire la sugestia președintelui ceh Petr Pavel că Polonia ar putea începe să doboare avioanele de vânătoare care ne încalcă spațiul aerian, transmite tvn24.pl.

„Vom lua fără ezitare decizia de a doborî obiectele zburătoare care ne încalcă teritoriul. Nu avem nimic de discutat în această privință”, a declarat prim-ministrul, subliniind că, în situații neclare, este necesar să rămânem în contact cu aliații.

Câte drone încălcat spațiul aerian al Poloniei?

Tusk a fost întrebat de ce încă nu știm câte drone au căzut pe 10 septembrie.

„Nu este ca și cum rușii ne-ar fi informat câte drone au fost infiltrate. Identificarea și recunoașterea dronelor este în curs de desfășurare. Nu uitați că dronele civile sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă aici, în Polonia. Am avut cazuri în care au fost găsite obiecte care s-au dovedit a nu face parte din această agresiune cu drone”, a declarat prim-ministrul.

„Ne străduim să fim foarte meticuloși în această privință și vom raporta orice descoperire de acest gen. În acest moment, nu avem niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste obiecte reprezintă o amenințare”, a declarat prim-ministrul.

Editor : A.R.