Live TV

Polonia refuză să pună în aplicare pactul european pentru imigraţie. Viktor Orban: „Va fi deja o rebeliune”

Data publicării:
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Din articol
Consens Președinție - Guvern Viktor Orbán salută o „rebeliune”

La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor.

Într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 octombrie şi făcută publică joi pe rețeaua X de şeful său de cabinet, Paweł Szefernaker, preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a reafirmat respingerea categorică a pactului european privind migraţia şi azilul.

„Nu voi consimţi la punerea în aplicare a pactului privind migraţia şi azilul în Polonia”, scrie președintele polonez, potrivit Le Figaro, preluată de News.ro.

Nawrocki precizează, de asemenea, că se aşteaptă ca Bruxelles-ul să ţină seama de poziţia Poloniei în elaborarea viitoarelor sale planuri în materie de migraţie.

Este o poziţie conformă cu promisiunile sale din campania electorală, în care se angajase să se opună frontal mecanismului adoptat de Uniunea Europeană pentru a repartiza mai echitabil primirea solicitanţilor de azil între statele membre.

Consens Președinție - Guvern

Potrivit Polskie Radio, radioul public naţional al Poloniei, Marcin Przydacz, şeful Biroului prezidenţial pentru politică internaţională, consideră că scrisoarea este oportună, în contextul în care Comisia Europeană se pregăteşte să prezinte proiectele sale anuale privind migraţia înainte de 15 octombrie.

Înainte de a pleca împreună cu preşedintele în Estonia, el a precizat că Polonia „nu va accepta nicio decizie care ar afecta securitatea sa internă”.

Deşi Guvernul şi Preşedinţia din Polonia sunt în echipe politice adverse, acelaşi ton a fost adoptat şi de ministrul de interne, Marcin Kierwiński, care a asigurat că Varşovia susţine cooperarea europeană, respingând însă orice dispoziţie care obligă statele membre să relocheze imigranţii.

Viktor Orbán salută o „rebeliune”

Reacţia din Ungaria nu a întârziat să apară. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, oponent consecvent al politicilor migratorii ale UE, şi-a susţinut public omologul polonez.

„Europa se află într-un moment de cotitură: preşedintele Nawrocki refuză să pună în aplicare pactul pentru migraţie în Polonia. Şi noi îl refuzăm. Acum suntem doi. Dacă se alătură şi un al treilea, va fi deja o rebeliune”, a scris el într-un mesaj pe X.

Dacă nu poate, singur, să retragă Polonia din pactul european, reaminteşte Euractiv, Karol Nawrocki intenţionează să blocheze mecanismul de relocare obligatorie a imigranţilor. În scrisoarea sa, el recunoaşte că migraţia ilegală reprezintă o provocare europeană, dar consideră că răspunsul trebuie să se situeze la sursă, prin combaterea traficanţilor şi consolidarea protecţiei frontierelor externe.

Varşovia se declară însă dispusă să coopereze în alte domenii: schimbul de informaţii, operaţiuni comune sau asistenţă tehnică pentru ţările supuse presiunii migraţioniste. Dar refuză orice constrângere impusă de Bruxelles, alăturându-se astfel poziţiei Ungariei, care solicită o derogare de la acordul adoptat în mai 2024.

Budapesta, care apără o Europă „creştină” şi se opune primirii solicitanţilor de azil, a fost deja condamnată de mai multe ori de justiţia europeană pentru nerespectarea legislaţiei UE.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Viktor Orban, mesaj electoral la Cluj înaintea alegerilor din Ungaria: „În 2026, patria are nevoie de maghiarii din Transilvania”
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim limbi diferite”. A ieșit din sală la intonarea imnului secuiesc
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ilie Bolojan a lăudat UDMR la congresul partidului: „O punte între România și Ungaria”. Premierul s-a întâlnit cu Viktor Orban
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de orchestră
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu