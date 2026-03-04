Polonia restricționează traficul aerian de-a lungul frontierei cu Ucraina și Belarus. Când va expira interdicția impusă de Varșovia

Agenția poloneză pentru servicii de navigație aeriană (PANSA) a prelungit restricțiile privind zborurile nocturne în estul Poloniei cu încă trei luni, până pe data de 9 iunie. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al PANSA, Marcin Hadaj, la Radio Polonia, conform Ukrinform.

Regulile se vor aplica de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina.

„Restricțiile despre care vorbim se vor aplica la trei kilometri de sol. Și vor viza toate aeronavele, inclusiv cele fără pilot”, a spus Hadaj, adăugând că noile reguli nu se aplică avioanelor de pasageri care zboară la altitudini mai mari.

Interdicția va fi prelungită începând cu 10 martie și va dura până pe 9 iunie.

Decizia de a impune interdicția a fost luată din motive de securitate națională.

Potrivit Ukrinform, la începutul lunii februarie, o aeronavă fără pilot de origine necunoscută s-a prăbușit pe teritoriul Batalionului 1 Cavalerie Aeriană al Forțelor Armate Poloneze, situat în satul Leznica Wielka din provincia Łodz, aflată în Polonia centrală.

Președintele Nicușor Dan face joi o vizită în Polonia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki, anunță Administrația Prezidențială.

Președintele României va mai avea întrevederi cu premierul polonez, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty.

