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Polonia restricționează traficul aerian la frontiera cu Ucraina și Belarus până în septembrie

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Polish Air Force F16 Falcons operating as part of Exercise Cobra Warrior UK, photographed at RAF Waddington, March 2026
Avioane F-16 Falcon ale Forțelor Aeriene Poloneze. Sursa foto: Profimedia Images

Polonia va introduce restricții temporare de trafic aerian în partea de est a țării, de-a lungul frontierelor cu Ucraina și Belarus, potrivit unui anunț al Agenției Poloneze pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA).

Conform informațiilor transmise de PANSA, măsura a fost adoptată la solicitarea Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze.

„La solicitarea Comandamentului Operațional al Forțelor Armate și pentru a asigura securitatea națională, vor fi introduse restricții de trafic aerian în estul Poloniei în perioada 10 iunie - 9 septembrie 2026”, se arată în comunicatul instituției.

Hărțile publicate de autoritățile poloneze indică faptul că restricțiile vor acoperi întreaga porțiune a graniței Poloniei cu Belarus și Ucraina. Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a precizat că măsurile nu vor afecta zborurile de pasageri. De asemenea, restricțiile nu se vor aplica aeronavelor civile care operează la altitudini mai mari de trei kilometri.

Autoritățile poloneze nu au oferit detalii suplimentare privind motivele concrete ale introducerii restricțiilor. Totuși, decizia este prezentată ca făcând parte din măsurile destinate consolidării securității naționale în zona frontierei estice a țării.

Editor : M.I.

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