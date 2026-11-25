Polonia va institui în curând o zonă de excludere aeriană, cu o lățime de câteva zeci de kilometri, în apropierea frontierei cu Ucraina, a anunțat miercuri un ministru adjunct al apărării. Această măsură are scopul de a permite identificarea rapidă și, dacă este necesar, doborârea aeronavelor militare rusești care intră în spațiul aerian polonez, relatează AFP și Agerpres.

„Un ordin este deja în pregătire și ar trebui să intre în vigoare la sfârșitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie”, a declarat presei Cezary Tomczyk.

De asemenea, el a negat că Polonia intenționează să solicite permisiunea NATO de a ataca rachete și drone rusești în spațiul aerian ucrainean atunci când acestea se îndreaptă spre frontiera poloneză.

Aceste informații au apărut după ce trei rachete de croazieră rusești Kh-101 (X-101 în rusă) s-au prăbușit în sud-estul Poloniei vinerea trecută.

„Nu pot confirma acest lucru”, a declarat Tomczyk ca răspuns la întrebări.

„Această discuție a avut deja loc acum câteva luni (...) NATO nu este în niciun fel în favoarea acestui lucru. Ar crea numeroase complicații”, a adăugat oficialul.

El a subliniat că o astfel de decizie poate fi luată doar de Alianță în ansamblu, și nu individual de guvernul unui stat membru.

Editor : Ș.A.