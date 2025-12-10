Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă

Polonia plănuieşte să coopereze mai strâns cu Germania la sisteme terestre de apărare împotriva dronelor, informează miercuri dpa. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare naţională, a anunţat colaborarea la sistemul de apărare sol-aer miercuri, după o întrevedere cu omologul său german Nils Schmid la baza aeriană de la Malbork.

„Am dori să valorificăm şi să folosim experienţa Germaniei în acest domeniu”, a spus Zalewski. „Scopul este acum să fie doborâte dronele sau a le face inofensive într-un mod mai ieftin, mai puţin costisitor”, a adăugat el.



Utilizarea de drone ieftine a schimbat în mod semnificativ economia războiului, a subliniat Zalewski, îndemnând la întărirea sistemului de apărare aeriană al Poloniei.



La rândul său, Schmid şi-a exprimat deschiderea pentru viitoarea cooperare, explicând că apărarea împotriva dronelor va fi organizată prin utilizarea unor sisteme de arme diferite. „Sunt sigur că noi, ca aliaţi europeni, vom conlucra foarte strâns la aceasta”, a spus el.



El a mulţumit echipajelor de avioane Eurofighter staţionate la baza din Polonia şi personalului de sprijin pentru eforturile lor de servi ca factor de descurajare şi apărare împotriva ameninţărilor.



Săptămâna trecută, forţele aeriene germane au relocat avioane de luptă în Polonia pentru a întări apărarea flancului estic al NATO.



Această relocare este un răspuns la recentele încălcări de către avioane de luptă ruse a spaţiului aerian în regiunea Mării Baltice şi la pătrunderea de drone kamikaze pe teritoriul NATO.



Avioane de luptă germane fuseseră relocate în august şi septembrie la această bază, situată la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk şi la 80 de kilometri de exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică.



Relocarea germană include circa 150 de bărbaţi şi femei ce servesc ca piloţi, tehnicieni, specialişti de logistică, personal de securitate şi poliţie militară. Iniţial, relocarea era plănuită să dureze până în martie.

Citește și Lavrov amenință Europa dacă trimite militari în Ucraina: „Vom răspunde”

Editor : C.A.