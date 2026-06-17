Polonia și Germania semnează un acord de apărare limitat, pe fondul tensiunilor politice interne. Ce i-a transmis Tusk lui Merz

După semnarea pacturilor de apărare cu Franța și Marea Britanie, Varșovia va semna miercuri unul cu Germania, însă amploarea acestuia a fost redusă din cauza temerilor legate de opoziția de dreapta și de perspectiva unui veto prezidențial. Polonia - singurul membru NATO care se învecinează atât cu Rusia, cât și cu Ucraina - a încercat să-și consolideze apărarea în cei peste patru ani de la invazia Moscovei în țara vecină. Țara a intensificat încheierea de tratate cu aliații europeni, pe fondul incertitudinilor privind viitorul trupelor americane pe continent, arată Kyiv Post.

Miniștrii apărării din Polonia și Germania urmează să semneze acorduri la Varșovia pentru a marca 35 de ani de la Tratatul de bună vecinătate din 1991, care a deschis un nou capitol în relațiile dintre cele două țări după Războiul Rece. Relațiile dintre Varșovia și Berlin s-au îmbunătățit de când pro-europeanul Donald Tusk a revenit la putere, după ani de relații tensionate în timpul guvernelor de extremă dreapta de la Varșovia.

Totuși, potrivit Varșoviei, acordurile de miercuri se vor baza pe un cadru existent din 2011, care acoperă în principal cooperarea în Marea Baltică, infrastructura și securitatea cibernetică. Acestea nu vor include clauze de securitate reciprocă în afara angajamentelor existente ale NATO și UE.

Presa poloneză a relatat că existau planuri pentru un pact mai ambițios, dar guvernul lui Tusk a optat pentru o versiune redusă, anticipând opoziția din partea președintelui naționalist Karol Nawrocki și a partidului conservator Lege și Justiție (PiS).

„Știm cu toții obsesia partidului Lege și Justiție și a președintelui față de orice are legătură cu Germania, așa că, desigur, el ar exercita dreptul de veto”, a declarat ministrul de Externe Radoslaw Sikorski presei poloneze luna aceasta, referindu-se la Nawrocki.

Partidele naționaliste din Polonia s-au bazat de ani de zile pe suspiciunile profund înrădăcinate față de Germania, țară care a suferit distrugeri masive în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cooperarea în Marea Baltică

Nawrocki - un aliat conservator al liderului american Donald Trump - încă nu a ratificat tratatul semnat cu Marea Britanie. Pacturile cu Londra și Paris au fost considerate istorice de către Varșovia și semnate de șefii de stat, în timp ce acordurile cu Germania vor fi semnate la nivel ministerial.

Cu toate acestea, acordul prevede o coordonare militară sporită între cele două țări vecine, pentru o colaborare mai strânsă în Marea Baltică, în domeniul cooperării spațiale, al infrastructurii critice și al securității cibernetice. De asemenea, acesta ar putea deschide calea pentru ca soldații germani să ajute Polonia să-și consolideze frontierele de est.

Piotr Szymanski, cercetător la Centrul pentru Studii Estice din Varșovia, a afirmat că pacturile vor fi importante având în vedere „vigilența sporită a NATO, inclusiv eforturile de protejare a infrastructurii subacvatice critice și de monitorizare a așa-numitei «flote fantomă»”.

„Consultări politice”

În timp ce acordurile vor fi semnate la Varșovia, ministrul de Externe Sikorski se va afla la Berlin pentru discuții cu omologul său german, Johann Wadephul. Cei doi vor purta „consultări politice axate pe politica bilaterală, de securitate și de apărare, care vor reafirma angajamentul lor de a continua sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia.

Întâlnirea are loc la câteva zile după ce Tusk a criticat aliații pentru că nu au implicat Polonia în recentele discuții privind Ucraina, desfășurate la Londra.

„I-am spus că, din punctul de vedere al Poloniei, orice acorduri la care Polonia nu a fost implicată nu vor fi respectate de noi, nu ne vor obliga”, a declarat Tusk că i-a spus cancelarului german Friedrich Merz la telefon, după discuțiile de la Londra.

Varșovia a criticat, de asemenea, propunerile lansate de unele țări ale UE - inclusiv Germania - privind reluarea unui dialog cu Kremlinul pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Acordurile polono-germane vin înaintea summitului NATO de la Ankara de luna viitoare, când europenii își propun să acționeze la unison, prezența SUA pe continentul lor urmând să fie un punct central al discuțiilor. O reducere a capacităților SUA ar însemna un rol mai important pentru Polonia și Germania, a declarat viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski.

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Editor : C.A.