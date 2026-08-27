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Polonia și Spania își unesc forțele pentru un contract de 5,4 miliarde de euro: Vor achiziționa avioane cisternă Airbus

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Airbus A330 MRTT
Avion cisternă Airbus A330 MRTT. Foto: Profimedia
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Polonia și Spania au încheiat un acord în valoare de 5,4 miliarde de euro pentru achiziționarea în comun a cel puțin șapte avioane de realimentare și transport Airbus A330 MRTT, Polonia urmând să primească patru dintre acestea până în 2030.

Tranzacția, relatată de agenția spaniolă Europa Press, include aeronavele și șapte ani de sprijin logistic, scrie TVP World.

„Ieri, guvernul spaniol a aprobat continuarea achizițiilor comune cu Polonia în cadrul programului SAFE pentru cel puțin 7 aeronave de realimentare și transport Airbus A330 MRTT”, a scris miercuri online ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Următorul pas este semnarea acordului final, a precizat el.

Avioanele cisternă vor oferi Poloniei o mai mare flexibilitate în operarea avioanelor F-16 și a noilor F-35, asigurând totodată sprijin de transport și medical.

„Cel mai important este că, până în 2030, Polonia va primi 4 aeronave”, a adăugat Kosiniak-Kamysz.

„Acesta este un echipament esențial pentru Forțele noastre Aeriene”, a spus el, menționând că Polonia integrează avioane de vânătoare F-35. El a descris achiziția ca fiind „o decizie crucială privind securitatea NATO și securitatea Poloniei”.

A330 MRTT poate realimenta avioanele de vânătoare în zbor, extinzându-le raza de acțiune și permițându-le să rămână operaționale mai mult timp. Aeronava poate, de asemenea, să transporte pasageri, să efectueze evacuări de urgență și să fie configurată ca unitate medicală zburătoare.

Achiziția comună se realizează în cadrul programului UE „Security Action for Europe” (SAFE), un program de împrumuturi cu dobândă redusă în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a ajuta statele membre să-și consolideze capacitățile de apărare pe fondul amenințărilor crescânde la adresa securității din partea Moscovei.

Polonia a obținut 43,7 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, cea mai mare alocare din cadrul acestuia.

SAFE acordă prioritate echipamentelor de apărare fabricate în Europa. A330 MRTT are la bază avionul de pasageri A330 al Airbus, construit în Franța și transformat pentru uz militar în Spania.

Spania operează deja acest tip de aeronavă și face parte din Flota multinațională de avioane cisternă și transport multifuncționale a NATO.

Acordul va consolida cooperarea în domeniul apărării dintre Varșovia și Madrid, pe măsură ce Polonia continuă să-și extindă și să-și modernizeze forțele armate.

Editor : Sebastian Eduard

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