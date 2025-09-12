Live TV

Polonia solicită sisteme suplimentare de apărare aeriană din partea NATO după atacul cu drone rusești. „E nevoie de un zid anti-drone”

Ecran radar
Polonia a solicitat aliaților săi sisteme suplimentare de apărare aeriană și tehnologie anti-drone pentru a se proteja mai bine împotriva dronelor rusești, informează Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul.

Cererea a venit după ce Polonia, membră a NATO și a Uniunii Europene, a doborât drone care intraseră pe teritoriul său în timpul ultimului atac aerian de amploare al Rusiei asupra Ucrainei – marcând prima reacție de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă, acum mai bine de trei ani și jumătate.

Membrii NATO au discutat incidentul miercuri, 10 septembrie, după ce Polonia a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări și ar putea deschide calea pentru o acțiune coordonată între aliați.

„Avem nevoie de rachete Patriot, deoarece dronele nu sunt singura formă de amenințare rusă la adresa spațiului nostru aerian. Avem nevoie și de un „zid anti-drone”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, într-o conferință de presă la Varșovia.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, care a descris zborurile dronelor ca fiind „periculoase, imprudente, fără precedent”, a declarat că guvernul său evaluează modul în care va răspunde la solicitarea Poloniei. O persoană apropiată discuțiilor a declarat că o opțiune ar putea fi redistribuirea a cel puțin o parte din cele șase avioane Typhoon care au fost trimise în Polonia în urmă cu șase săptămâni, ca parte a misiunii NATO de poliție aeriană.

Cu toate acestea, ar putea fi dificil pentru aliați să furnizeze sisteme mai avansate, cum ar fi Patriot. Ministrul adjunct al Apărării german, Jens Plötner, a declarat: „În mod colectiv, considerăm că, în acest moment, având în vedere raidurile ucigașe ale armatei ruse asupra Ucrainei, acestea sunt cel mai bine poziționate în viitor în Ucraina”. El a adăugat că acest lucru „nu înseamnă că ne eschivăm de la responsabilitatea noastră de a proteja NATO”.

 

