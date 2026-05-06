Polonia vrea mai multe trupe SUA pe teritoriul său şi susţine modelul „NATO 3.0” propus de Washington

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Sursa foto: Profimedia Images
Ce înseamnă modelul NATO 3.0

Ministrul polonez al apărării a declarat miercuri că Polonia doreşte o prezenţă militară americană mai mare pe teritoriul său şi susţine modelul „NATO 3.0” propus de Washington, care prevede o redistribuire a responsabilităţilor între SUA şi aliaţii europeni.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că prezenţa unui număr mai mare de trupe americane în ţara sa reprezintă „un obiectiv strategic”, la care se adaugă dorinţa de a avea 500.000 de soldaţi pentru a face din armata poloneză cea mai mare în Europa, relatează EFE, citată de Agerpres.

În cadrul intervenţiei sale la o conferinţă pe tema apărării, Kosiniak-Kamysz a afirmat că „fără trupe americane (în bazele din Europa) nu există o Europă sigură”. Referitor la perspectiva ca Polonia să găzduiască mai mulţi soldaţi americani pe teritoriul său, ministrul a spus că este ceva pentru care „ne pregătim de mult timp şi acum suntem gata”.

Pentagonul a anunţat în urmă cu câteva zile retragerea a 5.000 de soldaţi (dintr-un total de aproximativ 36.000) din bazele germane precum Ramstein şi Grafenwohr, retragere care se va finaliza în următoarele luni.

Ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că obiectivul ţării sale este de a construi cea mai puternică şi mai numeroasă armată din Europa până în anul 2030.

Kosiniak-Kamysz a explicat că planul său prevede atingerea unui efectiv de 500.000 de soldaţi, împărţiţi între 300.000 de militari de carieră şi 200.000 de rezervişti cu disponibilitate ridicată, o cifră cu mult superioară celor 250.000 de militari de carieră şi 50.000 de paramilitari prevăzuţi în Legea apărării naţionale.

Referitor la situaţia geopolitică actuală, şeful instituţiei de apărare a Poloniei a declarat că ţara sa se află în „stare de urgenţă”. „Trăim în vremuri de dinainte de război, construim o nouă arhitectură de securitate”, a afirmat el, adăugând că „singurul răspuns viabil este o creştere puternică a investiţiilor militare”.

„Este urgent ca cheltuielile (de apărare) să ajungă la 5% din PIB (Produsul Intern Brut) până la sfârşitul deceniului pentru că, dacă o facem după, s-ar putea să fie prea târziu”, consideră ministrul.

De asemenea, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a anunţat că Polonia a solicitat „transferul producţiei de lansatoare Patriot din Statele Unite în Europa”, un proiect pentru care Varşovia are, potrivit ministrului, „un interes prioritar”.

Pe de altă parte, ministrul polonez al apărării a pledat pentru conceptul „NATO 3.0”, un model recent propus de Washington, potrivit căruia ar trebui să aibă loc o redistribuire a sarcinilor între SUA şi aliaţii lor.

„NATO 3.0” este un concept care a fost criticat de experţi internaţionali precum Sven Biscop, profesor şi director al Institutului Egmont (Belgia), pentru că propune o „Alianţă Nord-Atlantică cu mai multe viteze”.

Această idee a Pentagonului este criticată în mod special pentru crearea de ierarhii în domeniul informaţiilor, tehnologiei nucleare şi capacităţilor critice, ceea ce ar putea duce la tensiuni politice între aliaţi.

„Nu este vorba de o alianţă cu viteze diferite, ci de o recunoaştere a aliaţilor, care la fel ca Polonia investesc deja masiv în propria apărare”, a subliniat ministrul polonez.

Potrivit unor surse guvernamentale, Polonia a alocat deja pentru apărare 4,7% din PIB în 2025, cu un buget record de aproape 50 de miliarde de euro, cel mai mare din NATO în raport cu economia sa şi cu 40% mai mult faţă de 2024.

