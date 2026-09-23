Polonia vrea mai mulți militari americani și o bază permanentă. Președintele Karol Nawrocki propune numele „Fort Trump”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, spune că înființarea unei baze militare americane permanente în țara sa este „doar o chestiune de timp” și speră ca proiectul să fie finalizat înainte de încheierea mandatului lui Donald Trump. Dacă baza va fi construită, Nawrocki spune că aceasta ar putea purta numele „Fort Trump”, anunță TVP World.

Aflat la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, Nawrocki a declarat că este convins că adoptarea unei decizii privind baza este „doar o chestiune de timp”. Președintele polonez speră ca proiectul să fie finalizat înainte de încheierea mandatului lui Donald Trump, în 2029.

„Când lucrările vor fi finalizate de administrația SUA și de ambele guverne, cred că atunci președintele Trump va putea participa personal la ceremonia de inaugurare a Fort Trump”, a spus Nawrocki.

Trump a declarat, la rândul său, în urmă cu câteva zile, că există „progrese semnificative” în ceea ce privește planul pentru o nouă bază militară americană în Polonia și că, dacă proiectul va fi aprobat, locația acesteia ar putea fi anunțată „foarte curând”.

Ideea „Fort Trump” datează din 2018

Ideea înființării unei baze americane permanente în Polonia a fost lansată pentru prima dată în 2018 de fostul președinte polonez Andrzej Duda, care a propus inclusiv ca aceasta să poarte numele „Fort Trump”.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, oficialii de la Varșovia și-au intensificat eforturile pentru consolidarea prezenței militare americane în Polonia.

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal prin rotație. În plus, Statele Unite au deja anumite structuri militare cu caracter permanent în această țară, inclusiv postul de comandă înaintat al Corpului V al Armatei SUA.

În luna mai, Trump a anunțat că intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia.

Inițiativa privind o bază permanentă a căpătat un nou impuls în ultimele luni. La începutul lunii septembrie, o delegație americană s-a deplasat în Polonia pentru a analiza posibile locații pentru instalația militară. Potrivit informațiilor publicate anterior, două locații erau luate în calcul, iar discuțiile privind alegerea amplasamentului continuau.

Nawrocki: Mai sunt probleme administrative și financiare

Președintele polonez a recunoscut că mai există „probleme administrative și financiare” care trebuie rezolvate înainte ca proiectul să fie pus în aplicare.

„Mi-e greu să menționez date concrete, dar consider că această chestiune este, fără îndoială, rezolvată, întrucât președintele Trump este cunoscut pentru faptul că se ține de cuvânt”, a spus Nawrocki.

El a declarat, de asemenea, că Polonia este pregătită să primească o parte dintre militarii americani aflați în prezent în Germania, în cazul în care Washingtonul va decide să-și reducă prezența militară în această țară.

Declarațiile vin în contextul unei dezbateri mai ample privind viitorul prezenței militare americane în Europa. Trump le-a transmis aliaților europeni că trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, în timp ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, coordonează o revizuire a efectivelor militare americane dislocate pe continent.

Aceste preocupări sunt deosebit de importante pentru țările de pe flancul estic al NATO, aflate în apropierea Ucrainei și care au făcut parte din sfera de influență sovietică în timpul Războiului Rece.

Polonia vrea o prezență americană mai mare

Nawrocki a afirmat că Polonia, unde se află în prezent aproximativ 10.000 de militari americani prin rotație, este pregătită să primească și alți militari din Germania dacă Statele Unite își vor reduce efectivele de acolo.

„Ne aflăm în epicentrul unui război hibrid. Provocările rusești, pe de o parte, conturează viitorul câmpului de luptă, iar pe de altă parte, pun la încercare reziliența NATO. Fără îndoială, situația este gravă”, a declarat președintele polonez.

Polonia, una dintre țările NATO care alocă o parte importantă din resurse pentru apărare, solicită de ani de zile o prezență militară americană mai consistentă și mai permanentă pe teritoriul său.

Propunerea inițială formulată de Andrzej Duda în 2018 prevedea ca Polonia să aloce peste două miliarde de dolari pentru proiect. Planul nu a fost însă pus în aplicare, chiar dacă Statele Unite și-au extins ulterior prezența militară în Polonia, în contextul consolidării flancului estic al NATO.

La începutul acestei luni, ministrul adjunct al apărării din Polonia, Stanisław Wziątek, a declarat că numărul total al militarilor americani aflați în țară ar putea ajunge, în timp, la aproximativ 15.000, dintre care între 4.000 și 5.000 ar putea fi staționați permanent, iar ceilalți ar urma să fie desfășurați prin rotație.

Temerile privind Rusia și presiunea asupra bugetului

Discuțiile despre consolidarea prezenței americane au loc pe fondul îngrijorărilor crescânde privind amenințările provenite din Rusia. Săptămâna trecută, premierul polonez Donald Tusk a avertizat asupra posibilității unor „atacuri hibride” rusești împotriva țărilor care sprijină Ucraina și a spus că următoarele luni ar putea aduce incidente serioase.

În același timp, eforturile Poloniei de a-și consolida capacitățile de apărare pun presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

În august, Polonia a prezentat proiectul de buget pentru 2027, care prevede un deficit de 7,1% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Cheltuielile semnificative pentru apărare reprezintă unul dintre factorii care contribuie la presiunea asupra bugetului.

Pentru Varșovia, o bază militară americană permanentă ar reprezenta o consolidare suplimentară a cooperării de securitate cu Washingtonul. Deocamdată, însă, proiectul necesită finalizarea negocierilor privind amplasamentul, precum și rezolvarea aspectelor administrative și financiare.

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Editor : C.A.