Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale”

Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene privind „zidul anti-drone”, a declarat ministrul adjunct al Apărării al țării, relatează Bloomberg.

Cezary Tomczyk a declarat că ministerul va anunța în această lună investiții în tehnologie pentru detectarea, bruierea și neutralizarea dronelor ostile, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană. El nu a precizat valoarea investițiilor, dar obiectivul este ca companiile poloneze să obțină cel puțin jumătate din contracte.

În septembrie, NATO a trimis avioane de luptă pentru a doborî circa 20 de drone care au pătruns pe teritoriul Poloniei în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei – prima reacție de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă în 2022. Incidentul a scos la iveală lacunele din sistemul de apărare al țării, care a fost nevoită să folosească rachete scumpe împotriva unor aeronave fără pilot ieftine.

„Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe”, a spus Tomczyk într-un interviu acordat sursei citate. „Dar acordăm prioritate proiectelor naționale”.

Zidul anti-drone al UE poate „completa” sistemul polonez în viitor, a afirmat acesta. „Dacă există instrumente externe, le vom utiliza la maximum”, a declarat el.

Tomczyk a declarat că ministerul intenționează să utilizeze noul program de împrumuturi pentru apărare SAFE al UE pentru a finanța scutul anti-drone al țării, dar a refuzat să ofere detalii. Având în vedere granițele sale cu Rusia, Belarus și Ucraina, Polonia a primit cea mai mare alocare inițială din cadrul SAFE, ceea ce i-a permis să beneficieze de o finanțare în valoare de 43,7 miliarde de euro.

Guvernul vrea ca primele noi capacități să fie operaționale în termen de trei luni de la anunțuri, iar întregul sistem anti-drone să fie finalizat în doi ani.

„O armă anti-drone trebuie să fie complexă”, a afirmat Tomczyk. „Ar trebui să fie alcătuită din diversi senzori și dispozitive de acțiune care să funcționeze simultan, mai întâi detectând și identificând obiectele, apoi neutralizându-le.”

El a adăugat că noile inițiative anti-drone vor deveni „un alt strat” al rețelei de apărare aeriană a țării, alături de sistemele cu rază lungă și medie de acțiune deja instalate. Toate aceste elemente sunt menite să protejeze împotriva unei game largi de amenințări aeriene, inclusiv avioane, elicoptere, drone și rachete de croazieră.

În iulie, Ministerul Apărării a anunțat că va cheltui 200 de milioane de zloți (54,2 milioane de dolari) în acest an pentru achiziționarea de drone de luptă și de antrenament. Varșovia a accelerat, de asemenea, procedurile de achiziție a armelor.

„Modul în care atât rușii, cât și ucrainenii utilizează astăzi sistemele de arme fără pilot arată că consolidarea capacităților noastre în acest domeniu trebuie să fie o prioritate în toate sferele de activitate: în aer, pe uscat și pe mare”, a afirmat Tomczyk.

Editor : A.M.G.