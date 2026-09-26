Polonia vrea să plătească pentru militarii americani staționați pe teritoriul ei: Ce sumă propune Varșovia

Varșovia se oferă să plătească Washingtonului o sumă importntă, anuală, pentru fiecare soldat staționat la o bază permanentă americană propusă în Polonia, care se află în prezent în discuție, a declarat un viceministru pentru Radio Free Europe.

Paweł Zalewski a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Washington: „Nu negociem decizia privind înființarea sau neînființarea bazei. Această decizie a fost deja luată.”

Pentagonul nu a confirmat declarația lui Zalewski, afirmând site-ului Defense One: „Nu avem nimic de anunțat în acest moment.”

Într-un interviu separat acordat vineri postului Radio Free Europe, Zalewski a spus că discuțiile au trecut la etapa de implementare.

„Discutăm cu Pentagonul diferite variante de punere în aplicare a deciziei”, a spus el, adăugând că detaliile discutate includ forțele specifice, capacitățile și posibilele locații.

„Oferim condiții foarte speciale trupelor americane”, a continuat Zalewski. „Vom acoperi costurile infrastructurii. De asemenea, acoperim costul fiecărui soldat american staționat în Polonia cu 15.000 de dolari pe an.”

Viceministrul a declarat pentru publicația americană că costurile vor fi acoperite de contribuabilii polonezi.

„Angajament permanent”

Varșovia militează public de opt ani pentru o bază militară permanentă a SUA.

Deși în Polonia sunt staționați aproximativ 10.000 de soldați americani, majoritatea sunt detașați pe bază de rotație. Oficialii polonezi și americani au indicat că noua bază propusă ar găzdui aproximativ 5.000 de soldați americani.

„Bazele permanente creează un angajament permanent”, a spus Zalewski, adăugând că această mișcare ar transmite Moscovei mesajul că orice atac asupra Poloniei ar risca o confruntare directă între forțele ruse și cele americane.

El a subliniat însă că acest aranjament nu ar fi unilateral.

„Această bază permanentă nu este rezultatul unui anumit tip de altruism”, a spus el, susținând că angajamentul ar reflecta „interesele americane foarte bine înțelese”.

Analiza Pentagonului

Această evoluție ar avea, de asemenea, implicații semnificative pentru NATO, a declarat pentru Radio Free Europe un fost secretar general adjunct al alianței militare.

„O bază permanentă a SUA în Polonia ar fi un semnal important al angajamentului american față de flancul estic al NATO, mai ales în contextul în care Washingtonul își revizuiește poziția militară generală în Europa”, a declarat David Cattler, citat de publicație.

Departamentul Apărării al SUA efectuează o revizuire a prezenței sale militare în Europa, în contextul în care administrația Trump și-a manifestat intenția de a-și reorienta atenția de la Europa către teatrul de operațiuni din Asia-Pacific.



Însă Cattler a afirmat că aliații europeni ai Washingtonului vor urmări acest proces pentru a-și face o imagine de ansamblu, în special pentru a vedea „ce forțe și capacități rămân, cât de repede pot întări Polonia și statele baltice și dacă pot opera împreună în mod eficient”.

„O bază ar consolida efectul de descurajare dacă ar aduce o capacitate reală pe flancul estic”, a spus el. „Ar contribui mult mai puțin la liniștirea aliaților dacă ar fi însoțită de reduceri substanțiale ale prezenței americane în alte părți ale Europei.”

Editor : Sebastian Eduard