Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”

Spitalele din Polonia ar putea fi mutate în adăposturi subterane în cazul unui război sau al unei crize naționale, conform unei noi strategii de siguranță publică aflate în prezent în pregătire.

Planul, confirmat de consilierul social al președintelui Karol Nawrocki, profesorul Piotr Czauderna, urmează unei reuniuni din noiembrie la Palatul Prezidențial, care a inclus discuții privind fuziunea capacităților medicale civile și militare ale Poloniei pentru a face față potențialelor crize, scrie TVP World.

În prezent se formează o echipă interministerială pentru a determina modul în care ar funcționa un astfel de sistem, cum ar fi dotat cu personal și finanțat și cum ar funcționa în cazul unor întreruperi de energie electrică sau de comunicații.

Czauderna a declarat agenției de presă poloneze că Polonia trebuie să construiască facilități medicale protejate, capabile să efectueze operații și să relocheze paturile de terapie intensivă în timpul conflictelor.

„Construirea unui adăpost în care să se poată efectua operații și să se poată muta paturile de terapie intensivă necesită investiții adecvate. Pregătirea unui astfel de sistem este foarte costisitoare, dar necesară”, a spus el.

El a adăugat că strategia viitoare va fi concepută pentru a face față atât victimelor de război, cât și bolilor civile obișnuite, subliniind necesitatea unui sistem unificat care să poată funcționa în timpul unor perturbări pe scară largă.

El a spus că în cadrul reuniunii s-a discutat și despre integrarea resurselor medicale civile și militare pentru a răspunde la conflicte sau la situații de criză grave.

Czauderna a mai spus că „medicina tactică, adică medicina de pe câmpul de luptă, inclusiv medicii și paramedicii, este crucială.

„Ministerul Sănătății a anunțat sprijin financiar pentru a începe rapid organizarea acesteia.”

Bazându-se în mare măsură pe lecțiile învățate din Ucraina – unde dronele au crescut numărul de răniți, iar marcajele medicale atrag atacuri – planul emergent include proceduri de stabilizare pentru condițiile de pe linia frontului și măsuri de urgență pentru întreruperile de curent.

„Perioada de pace trebuie folosită pentru pregătire, pentru a evita improvizația în momente de pericol”, a spus Czauderna.

Editor : Sebastian Eduard