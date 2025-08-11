Pompierii români aflați în Grecia pentru a sprijini autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație au fost solicitați, luni seară, să intervină la un foc izbucnit în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Echipajele, aflate sub coordonarea pompierilor eleni, acționează pentru limitarea flăcărilor, protejarea locuințelor și evacuarea persoanelor aflate în pericol.

Pompierii români aflaţi în Grecia pentru a ajuta autorităţile să intervină la incendiile de vegetaţie au fost solicitaţi, luni seară, să participe la stingerea unui astfel de incendiu izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

”În urmă cu puţin timp, colegii noştri pre-poziţionaţi în Republica Elenă au fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu de vegetaţie, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Militarii români se deplasează la intervenţie cu 7 mijloace de mobilitate”, a transmis, luni seară, IGSU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sursei citate, misiunea se desfăşoară sub directa coordonare a omologilor ţării gazdă şi constau, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăţi, protejarea locuinţelor, evacuarea peroanele din calea flăcărilor şi asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenţiei, prin alimentarea cu apă.

Editor : M.I.