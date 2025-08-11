Live TV

Video Pompierii români aflați în misiune în Grecia, chemați să stingă un incendiu de vegetație în Anatoliki Attiki

Data publicării:
pompieri romani
Militarii români se deplasează la intervenţie cu 7 mijloace de mobilitate. Sursa foto: IGSU

Pompierii români aflați în Grecia pentru a sprijini autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație au fost solicitați, luni seară, să intervină la un foc izbucnit în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Echipajele, aflate sub coordonarea pompierilor eleni, acționează pentru limitarea flăcărilor, protejarea locuințelor și evacuarea persoanelor aflate în pericol.

Pompierii români aflaţi în Grecia pentru a ajuta autorităţile să intervină la incendiile de vegetaţie au fost solicitaţi, luni seară, să participe la stingerea unui astfel de incendiu izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

”În urmă cu puţin timp, colegii noştri pre-poziţionaţi în Republica Elenă au fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu de vegetaţie, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Militarii români se deplasează la intervenţie cu 7 mijloace de mobilitate”, a transmis, luni seară, IGSU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sursei citate, misiunea se desfăşoară sub directa coordonare a omologilor ţării gazdă şi constau, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăţi, protejarea locuinţelor, evacuarea peroanele din calea flăcărilor şi asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenţiei, prin alimentarea cu apă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
Maria Bontsler
2
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
Digi Sport
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene la...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
femeie agresata de barbat
Victimă a violenței domestice: „Nu mai tac, pentru că dacă eu tac...
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua...
Ultimele știri
Pană totală de electricitate în Irak din cauza temperaturilor record şi al creşterii consumului
Macron avertizează asupra unui „dezastru anunțat" în Fâșia Gaza și cere o misiune coordonată de ONU
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent pentru a ajuta la alegerea conducerii AMEPIP
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu spania
Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană
raw remorca in flacari sursa Drdp craiova 110825_00258
Camion în flăcări pe DN 6. Traficul este complet blocat în zonă, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers
ATM
Băncile din Grecia renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri pentru deținătorii eleni de carduri
incendiu-chilia
Incendiul din Delta Dunării s-a extins: ard 75 de hectare. Raed Arafat: Sunt trei focare care fumegă, două cu flacără
incendiu-chilia
Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori înainte, dar acum e schimbat radical
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”