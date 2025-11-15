Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri. Ce i se reproșează cancelarului

Atunci când Friedrich Merz a devenit cancelar al Germaniei în acest an, a promis să revigoreze o economie muribundă, să reconstruiască infrastructura națională și să readucă țara pe scena politică mondială. Eșecul său în a rezolva multe dintre aceste probleme fundamentale nu numai că a contribuit la energizarea partidelor de extremă dreapta, precum Alternativa pentru Germania, dar a și alimentat speculațiile că guvernul lui Merz ar putea suferi aceeași soartă ca și predecesorul său, Olaf Scholz, și s-ar putea prăbuși înainte de a-și încheia mandatul. Doar 16% dintre germani doresc ca Merz, care tocmai a împlinit 70 de ani, să fie candidat la următoarele alegeri federale, potrivit unui sondaj recent realizat de RTL/n-tv, citat de Bloomberg.

„Există oameni în grupul său care pun la îndoială toate discursurile cancelarului și se întreabă: unde sunt rezultatele?”, spune Sudha David-Wilp, cercetător senior la German Marshall Fund din Berlin. „Dar perspectivele sunt sumbre”.

Merz a preluat funcția într-un moment dificil pentru Germania. Un președinte american imprevizibil și uneori ostil tocmai se întorsese la Casa Albă, războiul din Ucraina blocase aprovizionarea cu energie a industriei germane și răsturnase ipotezele țării privind securitatea, în timp ce relațiile cu China se deteriorau, iar lunga luptă pentru gestionarea imigrației alimentase ascensiunea extremei drepte.

Promisiunile lui Merz

În primul său discurs în calitate de cancelar, Merz a promis că va remedia toate aceste probleme. El a declarat că va opri migrația în masă, va transforma Bundeswehr, care suferă de o subfinanțare cronică, în cea mai puternică armată din Europa și va pune capăt uneia dintre cele mai lungi crize economice din istoria Germaniei postbelice.

„Prin eforturile noastre, putem deveni din nou un motor de creștere economică pe care lumea îl privește cu admirație”, a declarat Merz în fața parlamentarilor din Berlin. El a promis că germanii vor simți primele efecte ale relansării economice până în vară. Șase luni mai târziu, alegătorii încă așteaptă.

În schimb, ei aud zilnic știri despre incertitudinea economică și reducerile de personal din marile companii germane. Săptămâna trecută, consilierii lui Merz au redus prognoza de creștere economică a Germaniei pentru anul viitor la sub 1%, subliniind amploarea provocării cu care se confruntă cancelarul în restabilirea unei expansiuni semnificative a celei mai mari economii din zona euro. Ei au invocat problemele pe termen lung ale economiei și schimbările geopolitice care amenință modelul de export al Germaniei. Și investitorii au reevaluat perspectivele Germaniei. Indicii bursieri axați pe piața internă au înregistrat creșteri minime de la 30 septembrie, după ce au crescut în primele nouă luni ale anului. În timp ce acțiunile din sectorul apărării au scăzut, conduse de o scădere de peste 20% a Rheinmetall AG.

În timp ce economiștii și oficialii recunosc că va dura mai mult de șase luni până când pachetul de infrastructură în valoare de 500 de miliarde de euro al guvernului va avea un efect vizibil, alegătorii sunt deja frustrați că trenurile încă întârzie, podurile încă se prăbușesc și autostrăzile sunt încă închise. Din punct de vedere politic, singurul rezultat al planului până în prezent a fost că conservatorii îl acuză pe Merz că nu și-a respectat promisiunea de a limita împrumuturile și sunt îngrijorați de situația fiscală a țării.

„Un temperament irascibil”

Criticii l-au luat în vizor pe Merz pentru temperamentul său irascibil și pentru ceea ce ei numesc un ton diviziv. În perioada în care a fost lider al opoziției, caracterul său mai ascuțit era uneori considerat un atu. În calitate de cancelar, acesta poate fi problematic.

Când a încercat să explice politica mai strictă a guvernului său în materie de migrație luna trecută, cancelarul s-a lăudat cu numărul crescând de deportări și, indirect, s-a plâns de numărul de migranți care se află încă în centrele urbane din Germania – o remarcă care a fost considerată rasistă de unii și a declanșat chiar proteste. Reacția sa nu a contribuit la calmarea spiritelor.

„Întrebați-vă fiicele, dacă aveți, ce am vrut să spun”, a spus el unui reporter din Berlin. „Toată lumea va confirma că există o problemă, mai ales după lăsarea întunericului”.

Ministrul de Externe Johann Wadephul, un aliat apropiat al creștin-democraților lui Merz, a agravat problemele din coaliție în timpul unei vizite la Damasc, când, șocat de distrugerile din oraș, a declarat reporterilor că guvernul său nu poate deporta refugiații sirieni acolo - o contradicție flagrantă cu politica coaliției. Comentariile au fost salutate ca un semn de umanitate de către social-democrați, partenerul minoritar, dar parlamentarii lui Merz au fost indignați. În cele din urmă, cancelarul l-a contrazis pe diplomatul său de vârf, dar a rezistat cererilor de a-l concedia.

Un parlamentar, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că, deși protestele erau aparent îndreptate împotriva lui Wadephul, ținta reală era Merz.

Friedrich Merz a făcut o impresie mai favorabilă pe scena internațională. El s-a întâlnit cu o serie de lideri la scurt timp după alegerea sa și a obținut o invitație la Casa Albă, unde a stabilit o relație prietenoasă cu Donald Trump. Dar acest lucru nu a dat rezultate concrete. Trump este pur și simplu prea capricios și imprevizibil pentru a stabili o relație de lucru, potrivit unui oficial german, care a cerut să nu fie numit în discuțiile cu Casa Albă. Merz a provocat, de asemenea, confuzie la o reuniune a liderilor Uniunii Europene din octombrie, când a raportat în mod eronat că a fost încheiat un acord comercial cu blocul Mercosur. Ulterior, el a minimizat greșeala, considerând-o o problemă minoră.

„Un mare avantaj al vârstei este că devii mai senin și înveți să faci diferența între ceea ce este esențial și ceea ce nu este”, a declarat Merz reporterilor pe 11 noiembrie, de ziua sa de naștere, când a împlinit 70 de ani. „Sunt recunoscător că sunt în formă și sănătos și că mă pot concentra pe deplin asupra îndatoririlor mele de cancelar”.

Anul viitor va fi crucial.Mai multe dintre politicile economice ale guvernului său vor intra în vigoare în ianuarie, iar oficialii speră că întreprinderile și consumatorii vor începe să simtă efectele acestora. De asemenea, vor avea loc cinci alegeri regionale, care vor evalua progresul său în rândul electoratului.

În două state din estul țării, Mecklenburg-Vorpommern și Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta AfD are șansa de a obține majoritatea absolută și de a prelua puterea la nivel regional pentru prima dată. „Alegerile regionale de anul viitor vor crea cu siguranță o oarecare anxietate”, a spus David-Wilp. „Este în interesul acestei coaliții să rămână unită, deoarece AfD se descurcă foarte bine”.

