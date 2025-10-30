Live TV

Popularitatea lui Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez

Data actualizării: Data publicării:
Emmanuel Macron
Un „record” similar a fost înregistrat în noiembrie 2016 REUTERS/Gonzalo Fuentes

Popularitatea lui Emmanuel Macron în Franța a scăzut la 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Această cifră egalează astfel anti-recordul lui François Hollande din 2016.

Acest lucru este evidențiat de un sondaj Verian pentru Le Figaro, scrie UNN.

Ratingul de aprobare al președintelui francez Emmanuel Macron a scăzut la 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Un record similar a fost înregistrat în noiembrie 2016, când François Hollande era președintele Franței.

Conform calculelor Verian, Macron și Hollande împărtășesc acum „coroana” celui mai nepopular președinte al Franței de la începutul anilor 1970, când compania de sondaje și predecesorii săi au început să realizeze acest sondaj lunar.

Ratingul de aprobare al prim-ministrului francez Sébastien Lecornu a crescut cu 5 puncte, ajungând la 26% (+5 puncte față de data numirii sale în septembrie). Lecornu se bucură de sprijinul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani (+7 puncte) și al pensionarilor (+9 puncte).

În octombrie, premierul francez Sébastien Lecornu a promis să suspende reforma pensiilor până la alegerile din 2027. Decizia a fost luată sub presiunea socialiștilor, care au amenințat cu un vot de neîncredere în guvern.

 

Editor : Sebastian Eduard

Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Digi Sport
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Descarcă aplicația Digi Sport
