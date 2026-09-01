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Populația Kievului, îndemnată să-și facă provizii de apă și alimente. Rusia atacă depozite, supermarketuri și infrastructura logistică

Data publicării:
The Aftermath Of A Massive Russian Overnight Attack In Kyiv, Ukraine - 20 Aug 2026
Locuitorii din zonă inspectează mașinile incendiate în urma unui atac rusesc cu rachete și drone desfășurat în timpul nopții la Kiev, Ucraina, pe 20 august 2026. Rusia a atacat Kievul și regiunea înconjurătoare cu zeci de rachete balistice, 44 de rachete de croazieră și 168 de drone de atac Shahed. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite. Foto: Profimedia
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Din articol
Porturile și depozitele, printre țintele atacurilor 12 persoane au fost ucise la Kiev Peste 200 de drone lansate asupra Ucrainei

Rusia a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând inclusiv infrastructura logistică și energetică, depozite și obiective din apropierea porturilor. În regiunea Kiev, autoritățile le recomandă oamenilor să-și facă provizii de apă și alimente de bază pentru șapte până la zece zile, în timp ce atacurile au început să afecteze disponibilitatea unor produse în anumite supermarketuri.

Armata rusă continuă să exploateze vulnerabilitățile apărării antiaeriene ucrainene și a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv asupra infrastructurii vitale pentru exporturile și logistica Ucrainei, relatează marți agenția EFE, citată de Agerpres.

Noua salvă de rachete și drone face parte din campania de bombardamente prin care Rusia lovește porturile ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, punctele de trecere a frontierei, precum și mari supermarketuri și depozitele acestora.

Într-un discurs televizat, șeful Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară din regiunea Kiev, Anatoli Katerenciuk, le-a recomandat locuitorilor să-și facă provizii de apă și alimente de bază pentru o perioadă de șapte până la zece zile.

Recomandarea vine după o serie de atacuri asupra infrastructurii logistice și a lanțurilor de aprovizionare ale Ucrainei.

Porturile și depozitele, printre țintele atacurilor

Ministrul ucrainean al Economiei, Taras Visoțki, a declarat însă că țara dispune de suficiente rezerve de alimente pentru a asigura aprovizionarea populației.

El a precizat că firmele din industria alimentară încearcă să-și descentralizeze facilitățile de depozitare și distribuție, pentru a le face mai puțin vulnerabile la atacurile rusești.

Cu toate acestea, disponibilitatea anumitor produse a scăzut în ultimele zile în unele supermarketuri ucrainene, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii de distribuție.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene, esențiale pentru exporturile de cereale și alte produse.

Atacurile vizează inclusiv infrastructura de la Dunăre, într-un moment în care Ucraina încearcă să mențină funcționale rutele alternative pentru transportul mărfurilor.

Campania rusă de bombardamente este prezentată de Moscova drept represalii pentru atacurile ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei. Ucraina a vizat în special depozite ale unor companii de comerț electronic, rafinării și porturi rusești.

12 persoane au fost ucise la Kiev

Potrivit autorităților ucrainene, atacul de marți dimineață a lovit un depozit al companiei feroviare de stat în apropiere de Kiev, un terminal al companiei private de curierat Nova Poșta din regiunea Odesa și un punct de trecere a frontierei de pe partea ucraineană a graniței cu România, utilizat de camioane.

Bilanțul anunțat de autorități este de 12 morți, toți în Kiev, printre victime numărându-se și șase angajați ai companiei feroviare de stat.

Lista țintelor publicată de Rusia menționează și o termocentrală, trei substații electrice care alimentează infrastructura portuară și o infrastructură de feribot de pe Dunăre care face legătura între Ucraina și România.

Ministerul rus al Apărării a afirmat, de asemenea, că au fost atacate depozite ucrainene de drone, muniții și combustibil, precum și fabrici de armament.

Peste 200 de drone lansate asupra Ucrainei

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit în atac peste 200 de drone și un număr neprecizat de rachete, majoritatea balistice.

Apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă însă cu o problemă majoră: insuficiența rachetelor interceptoare Patriot, necesare în special pentru contracararea rachetelor balistice rusești.

În acest context, armata ucraineană a încetat să mai comunice public numărul exact al țintelor aeriene rusești doborâte.

Autoritățile militare susțin că această decizie urmărește să nu ofere informații despre eficiența apărării antiaeriene și despre rata de interceptare a atacurilor rusești.

Atacurile fac parte dintr-o escaladare a loviturilor reciproce asupra infrastructurii considerate esențiale pentru economia și logistica celor două țări.

În timp ce Rusia vizează infrastructura energetică, porturile, depozitele și rutele de aprovizionare ale Ucrainei, Kievul continuă să lanseze atacuri cu drone asupra unor obiective din Rusia.

Pentru autoritățile ucrainene, protejarea infrastructurii de aprovizionare și menținerea rezervelor de alimente și apă devin astfel priorități suplimentare în perspectiva unor noi atacuri.

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Editor : C.A.

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