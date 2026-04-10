Politicianul populist francez Jordan Bardella este cunoscut pentru utilizarea rețelelor sociale, iar postările sale frecvente îi asigură o mare vizibilitate în rândul tinerilor alegători. Cu toate acestea, în ultima sa apariție publică, președintele partidului populist de dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională, RN) a renunțat la Instagram și TikTok în favoarea unei sesiuni foto de modă veche, care părea să fi fost concepută pentru a atrage electoratul conservator mai în vârstă, scrie The Times, într-un articol privind strategia lui Bardella de a se poziționa drept candidat al RN pentru funcția de președinte al Franței, în locul lui Marine Le Pen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bardella, în vârstă de 30 de ani, a apărut într-o fotografie alături de prințesa Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii, în vârstă de 22 de ani, pe coperta revistei Paris Match, publicație deținută de Bernard Arnault, magnatul produselor de lux care este cel mai bogat om din Franța.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fotografiile nu numai că au confirmat relația amoroasă a lui Bardella cu prințesa italiană, dar au oferit dovezi clare că acesta se pregătește să o înlocuiască pe Marine Le Pen, lidera RN, drept candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Ele ar putea sugera, de asemenea, o schimbare subtilă în strategia RN sub influența sa. Deși partidul rămâne unit în spatele politicilor anti-imigrație care constituie fundamentul său ideologic, au apărut diviziuni pe tema economiei. În timp ce Le Pen s-a prezentat ca apărătoare a clasei muncitoare albe, susținând ajutorul social pentru săraci și impozitarea marilor întreprinderi, Bardella se adresează electoratului de dreapta mainstream. El s-a angajat să pună afacerile în centrul „renașterii naționale” și a vorbit despre necesitatea creării de bogăție.

Prințesa, al cărei tată, prințul Carlo, se numără printre pretendenții din dinastia Bourbon la tronul defunctului Regat al celor Două Sicilii, este promovată de consilierii lui Bardella ca un ajutor în transmiterea mesajului său.

Deși se ferește de politica de partid, ea spune că susține „moștenirea europeană” și se opune ștergerii „identității franceze și europene”. Se spune că familia ei are o avere de 200 de milioane de euro și multe relații printre cei bogați și faimoși, ceea ce, potrivit comentatorilor, i-ar putea fi de folos și iubitului ei.

Cuplul a fost fotografiat în Corsica cu un obiectiv cu focală lungă pentru a evita impresia că ar poza. Cu toate acestea, observatorii au afirmat că ședința foto a fost regizată până la cele mai mici detalii, inclusiv cravata distinct conservatoare și puloverul bleumarin care constituiau ținuta ușor nepotrivită a lui Bardella pentru plimbarea de-a lungul coastei stâncoase din Ajaccio.

„Totul [era] sub control”, a declarat Olivier Bost, redactor politic al postului de radio RTL. „Acestea nu sunt fotografii făcute pe ascuns.”

Consilierii de imagine ai RN încearcă să obțină avantaje politice dintr-o relație descrisă ca o poveste de basm între Bardella, omul de rând, și o prințesă. Ei sunt nerăbdători să respingă sugestiile stângii conform cărora relația, care a început când cuplul s-a întâlnit în tribuna VIP la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco anul trecut, ar putea afecta pretenția lui Bardella de a fi un om al poporului.

„Sigur că este un atu”, a declarat un oficial al partidului pentru Le Parisien. „Toată lumea iubește poveștile cu omul de rând și prințesa, în special clasa muncitoare. Înseamnă că orice este posibil.”

Le Pen rămâne oficial candidata la președinție a RN, dar ar trebui să se retragă în iulie dacă, așa cum se așteaptă, Curtea de Apel din Paris se va pronunța împotriva ei în încercarea sa de a anula o condamnare pentru corupție pentru care i s-a aplicat o interdicție de cinci ani de a candida la funcții publice.

Într-o țară fără echivalentul presei tabloide anglo-saxone, politicienii au căutat de mult timp să controleze imaginile din viața lor privată și, în acest sens, Paris Match tinde să fie instrumentul lor preferat. În 1954, de exemplu, generalul Charles de Gaulle, care a condus rezistența franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost fotografiat de revistă alături de soția sa, Yvonne: el citea, ea tricota. Ședința foto a prefigurat revenirea care l-a dus la președinție în 1959.

În 2016, Emmanuel și Brigitte Macron au fost, de asemenea, fotografiați de săptămânal în timp ce se bucurau de o vacanță la plajă în sud-vestul țării. Imaginile sunt amintite ca fiind semnalul de start al campaniei lui Macron pentru Élysée un an mai târziu, dar și pentru nudistul anonim al cărui fund a intrat în cadru chiar în momentul în care fotograful făcea poza.

Editor : B.E.