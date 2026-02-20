Live TV

Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul

Portavionul Charles de Gaulle
Portavionul Charles de Gaulle. Foto: Profimedia
Grupul Charles de Gaulle

Portavionul francez Charles De Gaulle şi grupul naval care îl escortează încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, a anunţat vineri Ministerul francez al Apărării, într-un context de instabilitate provocată de politica revanşardă a Rusiei şi intenţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la insula Groenlanda, potrivit AFP.

Portavionul, care a plecat din 27 ianuarie din Toulon şi a participat la exerciţiul major „Orion 26” condus de Franţa, îşi continuă „misiunea Lafayette 26” în Atlanticul de Nord, după care se va îndrepta spre Mediterana, informează Agerpres.

Acesta urmează să sosească în 25 februarie în portul suedez Malmo pentru o escală de câteva zile, ceea ce reprezintă o premieră, potrivit Ministerului suedez al Apărării.

În timpul desfăşurării sale, grupul naval francez urmează să participe la misiunea Baltic Sentry a NATO în Marea Baltică, destinată să descurajeze ameninţările împotriva infrastructurilor submarine după sabotarea unor cabluri pe sub Marea Baltică, existând suspiciuni că Moscova s-ar afla în spatele acestor acte.

De asemenea, portavionul francez va participa la exerciţiile NATO, Steadfast Dart, în Marea Baltică, Neptune Strike, precum şi Cold Response, un exerciţiu multinaţional organizat de Norvegia.

Această desfăşurare, prevăzută cu mult timp înainte, intervine în timp ce Alianţa Nord-Atlantică tocmai a lansat misiunea „Arctic Sentry” pentru a consolida securitatea în Arctica, o iniţiativă menită în special să liniştească SUA, care au fost la un moment dat tentate să anexeze Groenlanda.

În această zonă, submarinele din cadrul flotelor ruse a Nordului şi din Marea Baltică efectuează manevre periodic.

Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari

Grupul Charles de Gaulle

Grupul aeronaval francez este compus din portavion şi avioanele sale, precum şi din diverse nave de escortă şi de sprijin, cum ar fi mai multe fregate, o navă de alimentare şi un submarin de atac.

Pe lângă capacităţile sale operaţionale importante, acesta serveşte şi ca instrument de comunicare strategică şi diplomatică.

„Nave de război italiene, spaniole, olandeze, marocane, britanice, norvegiene, daneze şi germane vor consolida forța militară franceză” pe durata desfăşurării acesteia, potrivit Ministerului Apărării francez.

UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

