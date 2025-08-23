Un pompier a murit în Portugalia, după ce a fost rănit grav în timpul intervenției pentru stingerea unui incendiu de pădure, a anunţat, sâmbătă, preşedinţia portugheză, într-un comunicat, potrivit agenției Anadolu. Numărul victimelor provocate de focarele izbucnite în ultima perioadă ajunge, astfel, la patru. Portugalia, la fel ca vecina sa Spania, unde au murit de asemenea patru persoane, se confruntă cu incendii devastatoare, care au mistuit peste 60.000 de hectare, în ciuda scăderii temperaturilor, în ultimele zile, anunță Protecția Civilă.

Preşedinţia a transmis condoleanţe familiei pompierului „care şi-a pierdut viaţa în mod tragic după ce a luptat direct împotriva incendiilor forestiere din comuna Sabugal”, în nordul ţării.

Este a patra victimă a incendiilor din această vară din Portugalia.

Potrivit presei portugheze, pompierul în vârstă de 45 de ani lucra pentru o companie privată de stingere a incendiilor.

Conform datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), aproape 278.000 de hectare de teren au ars de la începutul anului în Portugalia.

În 2017, peste 563.000 de hectare au fost mistuite de incendii care au provocat moartea a 119 persoane, un record de când EFFIS a început să înregistreze aceste date în 2006.

Peninsula Iberică este puternic afectată de schimbările climatice, care provoacă valuri de căldură şi secete mai lungi, uscând vegetaţia şi favorizând astfel incendiile forestiere, potrivit experţilor.

Editor : C.A.