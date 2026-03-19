Posibilă criză politică în Ungaria după alegeri: Scenariile în care Viktor Orban sau opoziția contestă rezultatul

Ungaria se îndreaptă spre alegeri într-un climat tensionat, marcat de acuzații și sondaje contradictorii, iar analiștii avertizează că rezultatul ar putea fi contestat, deschizând calea unei crize politice. Mai multe scenarii sunt luate în calcul privind reacția învinsului, dar și a câștigătorului.

Pe măsură ce alegerile din Ungaria se apropie, atenția se îndreaptă deja spre ceea ce se va întâmpla după vot și cum ar putea reacționa învinsul. Focusul la Budapesta se mută deja asupra zilelor de după scrutin și asupra modului în care partea perdantă ar putea răspunde, scrie POLITICO.

După o campanie marcată de acuzații de părtinire, tactici de discreditare și sondaje manipulate, crește îngrijorarea că perioada de după alegeri ar putea fi tensionată, cu partea învinsă, fie partidul de guvernământ Fidesz al premierului Viktor Orbán, fie partidul Tisza al lui Péter Magyar, contestând rezultatul.

Zsuzsanna Szelényi, fostă deputată Fidesz și una dintre primele membre ale partidului, a declarat că se teme că, în cazul unei victorii a lui Magyar, Orbán ar putea fi tentat să perturbe sau chiar să blocheze transferul de putere.

„Dacă opoziția câștigă doar o majoritate simplă, Orbán va avea la dispoziție multe instrumente pentru a face aproape imposibilă formarea unui nou guvern sau chiar convocarea unui nou parlament”, a spus ea. „Ar putea provoca o criză constituțională și ar putea declara stare de urgență.”

Susținătorii lui Orbán invocă însă trecutul premierului ca dovadă că acesta este pregătit să accepte rezultatul alegerilor. După ce a pierdut în 2002, Orbán a revenit la putere opt ani mai târziu. Dacă există riscul ca cineva să nu accepte rezultatele, spun ei, acesta ar putea veni mai degrabă din partea partidului Tisza.

„Ei construiesc deja narativul că, dacă pierd alegerile, rezultatul este ilegitim”, a spus János Bóka, ministrul ungar pentru Afaceri Europene. „Va ieși Péter Magyar în fața camerelor și va spune: am auzit vocea poporului ungar, ei vor ca acest guvern să rămână la putere? Este realist acest lucru după toată isteria politică pe care au creat-o?”

Campanie electorală tensionată în Ungaria

Indiferent de veridicitatea acuzațiilor, campania a devenit deja murdară, cu taberele contestând reciproc legitimitatea procesului. În acest context, riscul unor tensiuni post-electorale este în creștere.

Sondajele realizate de institute independente sau apropiate de Tisza indică un avans de 8 - 10 procente pentru formațiunea lui Magyar. În schimb, sondajele realizate de institute apropiate de Fidesz arată partidul lui Orbán în avantaj.

Sociologii invocă diferențe metodologice, însă susținătorii ambelor tabere își acuză adversarii că manipulează sondajele pentru a influența opinia publică.

„Indiferent cine câștigă, vor exista acuzații privind un scrutin furat”, a declarat Gábor Tóka, politolog la Universitatea Central-Europeană. El a adăugat că Orbán ar putea contesta un rezultat nefavorabil. „Dacă nu va fi o înfrângere categorică, nu îl văd cedând ușor”, a spus acesta.

„Cred că va contesta votul în anumite circumscripții și ar putea încuraja proteste de stradă pentru a prezenta rezultatul ca ilegitim”, a adăugat el.

Riscul tensiunilor nu se limitează însă la susținătorii lui Orbán. Având în vedere așteptările ridicate create de sondajele favorabile Tisza, „vor exista tensiuni enorme în săptămânile de după alegeri dacă opoziția pierde”, a spus Tóka.

Scenariul din 2006: proteste și presiune politică

Pentru Orbán, trecutul ar putea oferi indicii despre reacția sa în cazul unei înfrângeri, spune Szelényi. Ultima dată când Fidesz a pierdut alegerile, în 2006, Orbán a acceptat inițial rezultatul. Situația s-a schimbat însă după ce a apărut o înregistrare în care liderul socialist Ferenc Gyurcsány recunoștea că a mințit în campanie.

După izbucnirea protestelor anti-guvernamentale, Fidesz a exploatat situația, mobilizând susținătorii și intensificând presiunea politică. „Fidesz a dus politica în stradă și a folosit tactici extrem de obstructioniste în parlament”, a amintit Szelényi. Ea crede că Orbán ar putea repeta acest model: „Poate face viața foarte dificilă pentru Tisza la guvernare”.

Fără o majoritate de două treimi, partidul Tisza ar putea întâmpina dificultăți în adoptarea reformelor, inclusiv a celor cerute de Bruxelles pentru deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro din fonduri europene.

Totuși, chiar și unii critici ai lui Orbán se îndoiesc că acesta ar merge până la a susține că alegerile au fost fraudate. „Costul politic al neacceptării rezultatelor i-ar putea afecta șansele unei reveniri politice”, a spus Tóka.

Întrebat anul trecut dacă ar accepta o eventuală înfrângere, Orbán a spus că are „experiență” în opoziție. „Nu sunt doar deținătorul recordului de premier, ci și al celui de lider al opoziției”, a declarat el.

„Partidul Fidesz este în politică din 1988”, a spus ministrul Bóka. „Am câștigat și am pierdut alegeri atât din opoziție, cât și de la guvernare. Nu am contestat niciodată rezultatul alegerilor.”

