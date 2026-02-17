Live TV

„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț”

o persoana sta cu telecomanda in mana si urmareste netflix.
Imagine cu caracter ilustrativ.

Starețul unei mănăstiri din Toscana a îndemnat călugării care trăiesc în acest refugiu izolat să evite utilizarea rețelelor sociale și a serviciilor de streaming, argumentând că încăperile lor sunt locuri sacre destinate rugăciunii și „nu pentru Netflix sau alte platforme”, relatează The Guardian.

Părintele Matteo Ferrari, starețul general al congregației Camaldolese și al mănăstirii și schitului Camaldoli din Arezzo, Toscana, a afirmat că astfel de tehnologii digitale sunt „concepute special pentru a crea dependență” și „trebuie evitate cu orice preț”.

Ferrari, în vârstă de 51 de ani, a publicat un lung mesaj pe Facebook în care a afirmat că utilizarea rețelelor sociale precum Instagram și TikTok și vizionarea de filme online reprezintă „o provocare pentru viața monahală și religioasă”. El a spus: „Nu putem pretinde că această provocare nu există”.

Schitul Camaldoli, situat în mijlocul unui parc național și fondat de Sfântul Romuald din Ravenna la începutul secolului al XI-lea, găzduiește nouă călugări. Scopul principal al retragerii este ca monahii să se dedice rugăciunii și lecturii sacre și, atunci când se află în camerele lor individuale, să petreacă timp în contemplare profundă sau meditație.

„Dacă camera este transformată într-un cinematograf, atunci unde ajunge spiritualitatea noastră monahală și romualdiană?”, a întrebat Ferrari. El a avertizat că există „dependențe cinematografice” reale, care ar putea determina călugării să „devină experți în filme, în loc să fie căutători ai lui Dumnezeu”.

El a spus că ar fi „mult mai sănătos” ca monahii să-și folosească timpul petrecut singuri „gândindu-se la momentele petrecute în comunitate”.

Într-un interviu acordat ziarului regional din Toscana, La Nazione, Ferrari a declarat că scopul său nu era să reproșeze călugărilor, ci să îi invite să „mediteze asupra unui subiect care afectează viața tuturor și care nu poate fi ignorat”.

În 2022, Papa Francisc i-a îndemnat pe seminariști să folosească rețelele sociale „pentru a avansa, pentru a comunica”, avertizându-i în același timp asupra pericolelor, în special asupra pornografiei digitale.

