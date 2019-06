Un român a fost ales primar în Germania. Octavian Ursu este noul primar general al orașului german Görlitz. L-a învins în turul doi pe un extremist de dreapta, candidat AfD (Alternativa pentru Germania). Octavian Ursu a terminat Conservatorul la Bucureşti şi a plecat imediat după Revoluţie în Germania. Este membru în partidul condus de Angela Merkel. A fost parlamentar regional la Dresda, iar acum a fost ales primar în oraşul în care s-au filmat „Inglorious Basterds” şi „Grand Budapest Hotel”. Românul Octavian Ursu a fost votat de nemți ca să lupte prentru drepturile lor. Aflăm povestea lui dintr-un reportaj realizat de Magda Crişan.

Suntem la Dresda, capitala landului Saxonia, supranumită şi Florenţa de pe Elba. Găzduiește 500 de mii de locuitori şi peste 2 milioane de turişti în fiecare an.

„Asta este clădirea Parlamentului landului Saxonia”, ne prezintă Octavian Ursu instituția unde a lucrat ca parlamentar până mai deunăzi.

Aici l-am întâlnit, acum 4 ani, pe Octavian Ursu. Un bucureştean get-beget, cum se descrie el însuşi, şi la vremea aceea unul din cei 126 de parlamentari ai Legislativului din landul Saxonia.

„Trebuie să fii în contact permanent cu oamenii, cu cei care te-au ales și să încerci să le rezolvi problemele. Cetăţenii de aici ştiu foarte exact ce drepturi au şi vin la noi”, explica Octavian Ursu.

Românul a intrat în 2009 în politică, în partidul condus de Angela Merkel. Diferenţa majoră între politica de la Bucureşti şi cea din Germania?

Octavian Ursu: „În mod sigur ne certăm din punct de vedere politic, dar cearta este, ca să zic aşa, organizată în sine”.

Octavian Ursu, un imigrant printre oameni care nu vor noi străini

El, ca imigrant român şi ca politician local, a trebuit să asculte cu atenţie argumentele celor care au demonstrat la Dresda cu miile în fiecare săptămână şi care spuneau că nu vor noi imigranţi.

Octavian Ursu: „Temerea majoră este că cei care vin aici, străinii, refugiaţii care vin şi au dreptul să rămână vor forma societăţi paralele, nu se vor integra în societatea de aici”.

Octavian Ursu a studiat la Bucureşti Conservatorul şi imediat după Revoluţie a decis să plece în Germania. Voia să lucreze doi ani în străinătate ca să strângă nişte bani, printre altele, ca să-şi cumpere instrumente.

„A fost pură întâmplare că am găsit aici un post, dar doream de fapt să mă reîntorc în Bucureşti. Între timp am cunoscut-o pe soţia mea aici, în Germania, şi am rămas aici”, ne-a explicat românul.

A învățat limba în Germania și a mai făcut o dată facultatea

În Germania a mai trebuit să înveţe limba şi să mai facă o dată facultatea, pentru că germanii au un alt fel de a cânta, ceva mai tehnic ca românii.

„Mergem în circumscriptia mea electorală să mă vizitaţi”, spune Octavian Ursu.

O oră şi jumătate facem de la Dresda până la Gorlitz. Un oraş cu aproximativ 70 de mii de locuitori, chiar la graniţa cu Polonia. E casa lui Octavian Ursu din anul 1990.

„Aici e podul care desparte partea germană de cea poloneză a oraşului. Râul Neisse. Pe partea cealaltă suntem în Polonia”, ne prezintă Octavian Ursu urbea care l-a adoptat.

Görlitz, Hollywood-ul Europei

Centrul vechi din Görlitz, cu clădiri baroce, renascentiste şi Art Nouveau, a trecut prin Al Doilea Război Mondial fără să sufere.

Octavian Ursu povesteşte mândru că în Goerlitz, supranumit Hollywood-ul Europei, s-au filmat „Inglorious Basterds”, „The Monuments Men” și „Grand Budapest Hotel”, nominalizat la Oscar.

Ni-l prezintă chiar pe arhitectul care se ocupă de renovarea clădirii: „Suntem în hotelul în care s-a filmat Grand Budapest Hotel, cel mai vechi magazin din Germania, vechi de peste 100 de ani. Vrem să îi redam folosinţa de magazin, astfel încât oamenii din Gorlitz, turiştii, polonezii, să poată cumpăra tot ce le doreşte inima”, explică arhitectul.

La inima germanilor care l-au votat Octavian Ursu a ajuns mai întâi prin muzică şi abia apoi prin politică.

„Suntem în faţa teatrului unde este orchestra în care am cântat peste 20 de ani”, ne arată clădirea Octavian Ursu.

Bucureşteanul spune că felul de a fi al germanilor i se potriveşte mănuşă.

A învățat-o pe soție să gătească românește

„Ce am adus din România? Poate felul mai relaxat de a fi. Dar în acelaşi timp, m-am adaptat şi la felul lor de a fi, pentru că sunt și un adept al ordinii și disciplinei”, mărturisește Octavian Ursu.

Recunoaște că a învățat-o pe soția lui să gătească românește, dar nu a reușit să o convingă să conducă prin România.

„Mi-a spus că nu doreşte să conducă în România, mai ales în București, i s-a părut foarte neobișnuit, i s-a părut că nu există reguli, ceea ce nu e adevărat, dar trebuie să te obișnuiești la felul de condus când vii de aici”, spune Octavian Ursu.

L-am întrebat de articolele care apar din când în când în presa germană despre cerşetori şi hoţi români. Spune că nu i-au picat bine, dar...

„Nu m-au împiedicat să spun că eu vin din România. Aproape m-au provocat ca la orice ocazie să spun lucrul ăsta, ca să se observe că există şi altfel de oameni care vin din România”, mărturisește primarul ales în Goerlitz.