Povestea înfiorătoare a unui avort spontan a declanșat o mișcare de amploare a femeilor croate

După ani de tăcere, femeile din Croația au început o mișcare de amploare și au vorbit public despre experiențele traumatizante pe care le-au avut în spitalele publice unde au mers să nască sau să facă avorturi. Femeile povestesc cu medicii le-au umilit, le-au făcut intervenții pe viu, fără anestezie, și le-au abuzat verbal sau le-au bruscat atunci când au cerut explicații, scrie Balkan Insight.

Totul a început când Ivana Nincevic Lesandric, o parlamentară croată, a împărtășit public povestea unui avort spontan survenit într-un spital din Croația. Femeia a povestit cum medicii au legat-o de mâini și de picioare, apoi au efectuat un chiuretaj extrem de dureros, pe viu, fără anestezie, pentru a îndepărta fetusul. „Condițiile din spital erau din secolul al 15-lea, au fost cele mai dureroase 30 de minute din viața mea”, a spus ea, adăugând că multe femei aflate în situații similare știu despre ce vorbește.

În replică, ministrul Sănătății s-a apărat spunând că „lucrurile nu stau așa în spitalele din Croația”. Însă în doar trei zile, alte 400 de femei au povestit că au avut experiențe similare, iar mărturiile lor au fost strânse sub sloganul #Rupemtăcerea (#PrekinimoŠutnju).

„Anul 1992: după naștere, am fost cusută pe viu la spitalul KBC Rijeka”

„Dubrovnik 2010: după ce am născut natural, am fost cusută fără anestezie și am urlat de durere la fiecare cusătură. În timp ce plângeam și îl imploram pe medic să se oprească sau să mă anestezieze, acesta mi-a spus că trebuie să am răbdare, că mă coase pentru soțul meu”

„Spitalul Petrova, Zagreb, 2018: o jumătate de oră de cusut pe viu, după ce am născut, fără anestezie, fără calmante, cu comentarii obraznice din partea medicului, care mă certa că de ce tremur de durere când mă coase”