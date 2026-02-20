Criticile abia voalate ale lui Pedro Sanchez la adresa politicii SUA sunt bine primite de către alegătorii săi, dar irită puternicul aliat al Spaniei, unde consilierii politici apropiați de Casa Albă îl avertizează pe premierul socialist să fie prudent. De la condamnarea intervenției Statelor Unite în Venezuela până la promovarea unor controale mai stricte asupra platformelor sociale și renunțarea la obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare, Sanchez a adoptat un ton surprinzător de provocator în privința unor chestiuni cheie pentru agenda SUA. De mai multe ori, liderul spaniol, una dintre puținele voci de stânga din Europa, și-a conturat în mod clar politicile în contrast cu cele ale președintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Sanchez, gata să i se opună lui Trump prin cuvinte și fapte

Într-un editorial publicat în New York Times, el a afirmat că „liderii de tip MAGA” păcălesc publicul cu privire la presupusele rele ale migrației și că propriile sale planuri de a restricționa platformele digitale „fac din nou social media grozave”.

Susținătorii săi spun că el rămâne fidel pozițiilor pe care le susține de mult timp și care sunt populare în rândul alegătorilor și aliaților din emisfera sudică, unde Europa dorește să consolideze legăturile pentru a reduce dependența de SUA și China.

Însă consilierii apropiați administrației Trump spun că el provoacă soarta, în special prin refuzul său de a cheltui mai mult pentru apărare, ceea ce a stârnit numeroase critici din partea lui Trump.

Benjamin Leon, un donator republican de lungă durată, care a depus jurământul săptămâna trecută ca ambasador al SUA la Madrid, a declarat senatorilor americani la audierea sa de confirmare că va face presiuni asupra Spaniei să se angajeze să atingă ținta de cheltuieli a alianței NATO conduse de SUA, de 5% din PIB, o sumă la care Sanchez s-a opus.

Refuzul lui Sanchez de a permite navelor care transportă arme către Israel să acosteze în Spania a determinat o anchetă americană care ar putea duce la restricții asupra transportului maritim spaniol către Statele Unite.

Întrebat despre relațiile cu Sanchez, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a subliniat numirea lui Leon și a spus că SUA așteaptă cu interes să colaboreze cu Spania în ceea ce privește „provocările comune”.

„Vreau să mă înțeleg bine cu Spania”, a declarat Wilson Beaver, consilier principal pe probleme de apărare la Heritage Foundation, un think tank de dreapta din anturajul lui Trump. „Prim-ministrul Sanchez este cel care stă în cale.”

Joshua Trevino, de la America First Policy Institute, a declarat că Spania „este aproape singura care dorește să se situeze de partea greșită a Statelor Unite în toate aceste chestiuni”.

Sanchez, în conflict și cu aliații europeni

Aliații europeni ai Spaniei au optat în mare parte să-l amuze pe Trump și să-și păstreze diferențele în privat, în speranța că acest lucru le va promova agenda sau, cel puțin, îi va atenua ostilitatea.

Dar unii au fost, de asemenea, frustrați de Sanchez, în special de refuzul său de a se alinia planurilor lor de cheltuieli pentru apărare.

„El joacă în fața unui public intern anti-Trump și anti-american cu mare succes, lăsând deoparte solidaritatea transatlantică și europeană”, a declarat un diplomat european, care a dorit să rămână anonim.

Sanchez se află într-o situație dificilă în țara sa, unde scandalurile și disputele cu partidele disidente i-au blocat agenda legislativă. Politica externă oferă o oportunitate de a-și proiecta puterea, au afirmat analiștii și sondatorii.

Istoricii spun că el se bazează pe resentimentul de lungă durată față de SUA, care își are rădăcinile în sprijinul acordat dictatorului de dreapta Francisco Franco după al Doilea Război Mondial, în schimbul utilizării bazelor militare.

Într-un sondaj YouGov realizat luna trecută, 66% dintre spanioli aveau o părere „nefavorabilă” despre SUA, chiar mai mult decât cei 45% înainte de începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Și celelalte politici externe ale lui Sanchez se bucură de un sprijin larg. Potrivit sondajelor, majoritatea spaniolilor consideră acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, lucru pe care Israelul îl neagă, și condamnă intervenția SUA în Venezuela.

Iar într-un sondaj Ipsos, peste 80% au susținut propunerea lui Sanchez de a interzice rețelele sociale pentru cei sub 14 ani.

În ceea ce privește apărarea, spaniolii sunt mai împărțiți, dar alegătorii de stânga susțin promisiunea lui Sanchez de a reduce cheltuielile, indică sondajele.

„Acestea sunt domenii în care el poate stabili agenda, compensând imaginea de paralizie și consolidându-și profilul de bastion împotriva extremei drepte”, a declarat Paula Canas, analist la GAD3.

Unii membri ai opoziției conservatoare îl acuză pe Sanchez de excluderea Spaniei dintr-un bloc creat de SUA pentru comerțul cu minerale critice și de la reuniunile pregătitoare pentru summitul G20 din decembrie al țărilor industrializate și în curs de dezvoltare.

Sanchez are mai mult de câștigat din poziția dură

Cu toate acestea, Sanchez pare neînfricat. O persoană familiarizată cu elaborarea politicilor sale a declarat că acesta are „nasul fin” pentru afacerile internaționale și, deși nu se teme să-și spună părerea, știe unde sunt „liniile roșii”.

Trei surse apropiate lui Sanchez au declarat că relațiile cu SUA rămân puternice și că nu există semne de întrerupere a comunicării diplomatice.

Susținătorii săi pot da ca exemplu Groenlanda, unde amenințările lui Trump cu anexarea au determinat liderii europeni să adopte o poziție fermă, care a dus la retragerea acestuia.

„Administrația actuală vă va respecta dacă vă apărați interesele, nu dacă dați dovadă de slăbiciune și vă prefaceți că sunteți ceea ce nu sunteți”, a declarat Arancha Gonzalez Laya, decan la Universitatea Sciences Po din Paris și fost ministru de externe al lui Sanchez.

„Mulți lideri europeni au încercat să-l calmeze pe Trump. Spania nu dorește să-și schimbe sau să-și ascundă politicile... Acest lucru iese în evidență din cauza tăcerii celorlalți.”

Deficitul comercial al Spaniei cu SUA o face, de asemenea, mai puțin vulnerabilă la tarifele comerciale punitive decât exportatorii importanți, precum Franța sau Germania, a declarat Ignacio Molina, cercetător principal la Institutul Regal Elcano din Spania.

„Sanchez are un motiv să continue pe această cale. Este foarte dificil pentru SUA să pedepsească Spania”, a declarat Molina. „Are mai mult de câștigat decât de pierdut.”

