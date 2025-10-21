Premieră neplăcută în Islanda: țânțarii au ajuns și în mica insulă vulcanică celebră pentru mediul său nu tocmai ospitalier

Pentru prima dată, țânțarii au fost descoperiți în Islanda, în condițiile în care încălzirea globală face ca această țară să devină mai ospitalieră pentru insecte, relatează The Guardian.

Până în această lună, Islanda era unul dintre singurele locuri din lume care nu aveau o populație de țânțari. Celălalt loc este Antarctica.

Oamenii de știință au prezis de ceva timp că țânțarii ar putea să apară în Islanda, deoarece există numeroase habitate de reproducere, cum ar fi mlaștini și iazuri. Totuși, multe specii nu vor putea supraviețui climatului aspru.

Însă Islanda se încălzește de patru ori mai repede decât restul emisferei nordice. Ghețarii se topesc, iar în apele țării au fost găsite specii de pești din zone mai calde, din sud, cum ar fi macrou.

Pe măsură ce planeta se încălzește, tot mai multe specii de țânțari au fost găsite pe glob. În Marea Britanie, ouăle țânțarului egiptean (Aedes aegypti) au fost găsite anul acesta, iar țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus) a fost descoperit în Kent. Acestea sunt specii invazive care pot răspândi boli tropicale precum dengue, chikungunya și virusul Zika.

Matthías Alfreosson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, a confirmat descoperirile. El a identificat insectele după ce acestea i-au fost trimise de un cetățean pasionat de știință.

„Trei exemplare de Culiseta annulata au fost găsite în Kioafell, Kjós, două femele și un mascul. Toate au fost colectate de pe frânghii de vin în timpul procesului de prindere a molilor cu ajutorul frânghiilor de vin”, a spus el.

Specia este rezistentă la frig și poate supraviețui condițiilor climatice din Islanda, adăpostindu-se pe timpul iernii în subsoluri și hambare.

Björn Hjaltason a găsit țânțarii și a postat despre asta pe grupul de Facebook Insects in Iceland. „La apusul soarelui, pe 16 octombrie, am zărit o insectă ciudată pe o panglică de vin roșu”, a spus Björn, referindu-se la capcana pe care o folosește pentru a atrage insectele. „Am bănuit imediat ce se întâmplă și am colectat rapid insecta. Era o femelă.”

A mai prins încă două și le-a trimis la institutul de știință, unde au fost identificate.

Citește și:

Şapte din nouă „limite planetare” au fost depăşite pe Terra. „Intrăm în era unor condiţii periculoase”

Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale

Editor : A.M.G.