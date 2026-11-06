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Premierul belgian Bart De Wever rămâne în funcție, după ce regele i-a respins demisia

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Bart De Wever. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul belgian Bart De Wever rămâne în funcție după ce regele Philippe a refuzat să-i accepte demisia în urma eșecului negocierilor bugetare, informează DPA.

Regele Philippe a luat decizia după ce a primit angajamente oficiale din partea liderilor celor cinci partide din coaliția de guvernare de a face concesii pentru a ajunge la un compromis, a anunțat palatul într-un comunicat de vineri, după o întâlnire între rege și De Wever.

Criza politică se concentrează pe negocierile privind bugetul Belgiei pentru 2027 și un pachet de austeritate care vizează economisirea a aproximativ 10 miliarde de euro până în 2029.

Naționalistul conservator De Wever conduce o coaliție formată din cinci partide care cuprinde o gamă largă de opinii politice, de stânga la dreapta.

Negocierile bugetare au ajuns într-un impas weekendul trecut, după ce facțiunile de dreapta și centru-stânga nu au reușit să ajungă la un acord privind reformele fiscale, determinându-l pe De Wever să-și prezinte demisia luni.

În cursul săptămânii, regele s-a întâlnit cu liderii partidului în încercarea de a depăși impasul.

„Toți și-au reafirmat hotărârea de a ajunge la un acord privind o traiectorie bugetară solidă pentru următorii trei ani”, a declarat palatul regal.

„Regele a subliniat necesitatea de a găsi echilibrul potrivit între păstrarea coeziunii sociale și stimularea creșterii economice. Fiecare lider s-a angajat să susțină spiritul de compromis și simțul responsabilității pentru a realiza acest lucru.”

Palatul a anunțat că De Wever îi va raporta regelui Philippe despre progresul negocierilor pe 16 noiembrie.

Belgia, una dintre cele mai îndatorate țări din Uniunea Europeană, trebuie să economisească miliarde de euro pentru a respecta regulile blocului comunitar privind deficitul și datoria. În același timp, țara este sub presiunea de a crește substanțial cheltuielile pentru apărare în următorii ani, în cadrul planurilor NATO.

Guvernul s-a confruntat, de asemenea, cu presiuni crescânde din partea publicului și a sindicatelor, care s-au mobilizat împotriva măsurilor de austeritate iminente.

În octombrie, aproximativ 40.000 de persoane au participat la o demonstrație sindicală la Bruxelles împotriva reducerilor bugetare planificate. Două zile mai târziu, un marș separat a atras 60.000 de protestatari care au cerut guvernului să nu își abandoneze obiectivele climatice.

Editor : Ș.R.

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