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Premierul Belgiei ar putea să-și prezinte demisia după eșecul negocierilor privind bugetul: întâlnire cu regele Philippe (presă)

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Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Premierul belgian Bart De Wever Foto: Profimedia
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Prim-ministrul belgian Bart De Wever urmează să se întâlnească luni dimineață cu regele Philippe, după ce negocierile privind bugetul au eșuat peste noapte, a informat agenția de știri Belga, citată de dpa.

Un grup restrâns de miniștri nu a reușit să ajungă la un acord privind bugetul federal pentru 2027 sau privind pachetul de măsuri de economisire în valoare de 10 miliarde de euro (11,2 miliarde de dolari) necesar până în 2029 pentru reducerea deficitului și a datoriei publice a Belgiei. Discuțiile s-au prelungit până în primele ore ale zilei de luni.

Potrivit unor surse citate de Belga, De Wever ar putea să-și prezinte demisia. Regele ar putea atunci să o accepte, să o respingă sau să îi ceară să rămână în funcție până la clarificarea situației.

Naționalistul conservator De Wever conduce o coaliție formată din cinci partide, care acoperă un spectru larg de orientări politice, de la stânga la dreapta. Discuțiile purtate târziu în noapte nu au reușit să aplaneze divergențele dintre facțiunile de dreapta și de centru-stânga ale coaliției, a relatat Belga.

Dreapta este nemulțumită de propunerile care conțin încă „prea multe impozite”, în timp ce stânga solicită o contribuție mai mare din partea „celor cu posibilități mai mari”, a relatat Belga.

Belgia, una dintre cele mai îndatorate țări din Uniunea Europeană, trebuie să economisească miliarde de euro pentru a respecta normele blocului privind deficitul și datoria publică. În același timp, țara se află sub presiune să-și majoreze substanțial cheltuielile pentru apărare în următorii ani, conform planurilor NATO.

Guvernul s-a confruntat, de asemenea, cu o presiune din ce în ce mai mare din partea opiniei publice și a sindicatelor, care s-au mobilizat împotriva măsurilor de austeritate iminente.

În octombrie, aproximativ 40.000 de persoane au participat la o manifestație sindicală la Bruxelles împotriva reducerilor bugetare prevăzute. Două zile mai târziu, un alt marș a adunat până la 60.000 de protestatari care au cerut guvernului să nu renunțe la obiectivele sale climatice.

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Editor : A.M.G.

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