Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”

Premierul belgian Bart De Wever
Premierul belgian Bart De Wever. Foto: REUTERS/Yves Herman
„Dacă Belarus și China ar confisca activele occidentale?” „Nu a mai fost aplicată niciodată”

Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post.

Belgia deține marea majoritate a activelor înghețate ale băncii centrale ruse și se teme de represalii legale sau financiare din partea Moscovei.

În declarația acordată publicației La Libre, De Wever a afirmat că presiunea exercitată asupra Belgiei în această chestiune este „incredibilă”, menționând că echipa sa lucrează „zi și noapte”, în contextul în care Bruxellesul se confruntă cu așteptări tot mai mari în ceea ce privește susținerea planului.

„Dacă Belarus și China ar confisca activele occidentale?”

Conform lui De Wever, confiscarea fondurilor suverane ale unei alte țări ar fi un gest fără precedent.

„Furtul activelor înghețate ale unei alte țări – fondurile sale suverane – nu s-a mai întâmplat niciodată. Aceștia sunt banii Băncii Centrale Ruse. Nici măcar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, banii Germaniei nu au fost confiscați”, a declarat el.

El a pus la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în Ucraina? Este o fabulă, o iluzie totală. Și nici măcar nu este de dorit ca Rusia să piardă, dacă asta înseamnă instabilitate într-o țară care deține arme nucleare.”

Premierul a dezvăluit, de asemenea, că Moscova a lansat deja amenințări directe ca răspuns la potențiale confiscări de active: „Moscova ne-a informat că, în cazul în care vor avea loc confiscări, Belgia și eu, personal, vom „simți asta pentru eternitate”. Pare a fi o perioadă destul de lungă”, a afirmat acesta.

De Wever a avertizat că Rusia ar putea riposta confiscând activele occidentale, inclusiv cele 16 miliarde de euro pe care Euroclear le deține în Rusia, împreună cu activele industriale belgiene.

„Și dacă Belarus și China ar confisca și ele activele occidentale? S-a gândit cineva la asta? Nu, nu s-a gândit nimeni”, a adăugat premierul.

El a afirmat că, dintre țările UE, numai Germania a acceptat să mutualizeze riscurile cu care s-ar confrunta Belgia. „Fără această mutualizare, voi face tot posibilul pentru a bloca acest caz. Totul.”

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a avertizat miercuri că planurile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina nu răspund încă preocupărilor țării sale.

Prevot a declarat la o reuniune NATO că Belgia dorește garanții că „riscurile cu care se confruntă Belgia... sunt acoperite în totalitate”.

Citește și: De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles

„Nu a mai fost aplicată niciodată”

El a reiterat că Belgia consideră propunerea privind împrumutul pentru reparații ca fiind „cea mai proastă dintre toate, deoarece este riscantă și nu a mai fost aplicată niciodată”, insistând în schimb ca UE să împrumute fondurile de pe piețe.

„Încercăm pur și simplu să evităm consecințele potențial dezastruoase pentru un stat membru căruia i se cere să dea dovadă de solidaritate fără a i se oferi aceeași solidaritate în schimb”, a afirmat el.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a răspuns că Berlinul susține planul și consideră că preocupările Belgiei sunt „justificate”, dar „rezolvabile dacă rămânem uniți și suntem dispuși să ne asumăm responsabilitatea”.

Mai multe state membre ale UE exercită presiuni asupra Belgiei pentru refuzul acesteia de a susține un plan de utilizare a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale statului rus pentru finanțarea Ucrainei. 

Diplomații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență în ceea ce privește veniturile fiscale generate de aceste fonduri, avertizând că poziția Belgiei ar putea submina atât sprijinul financiar acordat Kievului, cât și unitatea UE în ansamblu.

Potrivit a cinci diplomați ai UE citați de Politico, Belgia pare să fi păstrat veniturile din dobânzile activelor în bugetul său național, în loc să le direcționeze prin mecanismele UE angajate. Un diplomat senior al UE a declarat că ezitarea „pune în pericol securitatea colectivă a Europei”.

De Wever și-a apărat poziția, argumentând că planul este riscant și fără precedent. El a avertizat că Belgia ar putea face obiectul unor represalii juridice și financiare din partea Rusiei și a descris schema de împrumuturi pentru reparații ca fiind „fundamental greșită”, menționând că, din punct de vedere istoric, activele înghețate sunt tratate numai după încheierea războaielor, nu în timpul conflictelor active.

Belgia contestă, de asemenea, acuzațiile de încălcare a legii. Oficialii afirmă că toate veniturile din impozitul pe profit provenite din dobânzile Euroclear asupra activelor rusești sunt alocate pentru sprijinirea Ucrainei, suma estimată pentru 2025 fiind de aproximativ 1 miliard de euro. În plus, din 2022, aproape 1 miliard de euro a fost alocat din bugetul federal. 

Cu toate acestea, diplomații UE susțin că Belgia nu a reușit să direcționeze aceste fonduri printr-un instrument financiar dedicat al UE și G7, lăsând nerezolvate problemele legate de transparență.

Citește și: 

Uniunea Europeană a făcut primul pas spre confiscarea activelor rusești: Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro în 2026-2027

