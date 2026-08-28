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Premierul britanic Andy Burnham exclude un referendum privind reunificarea Irlandei. Partidul Sinn Fein: „Nu are nicio autoritate”

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Andy Burnham
Andy Burnham, premierul Marii Britanii. Foto: Profimedia
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Din articol
Reacție vehementă din partea Sinn Fein

Premierul britanic Andy Burnham a declarat, în prima sa vizită în Irlanda de Nord de la preluarea mandatului, că un referendum privind reunificarea Irlandei este „scos de pe agendă”. Declarația a provocat o reacție vehementă din partea Sinn Fein, care susține că dreptul la un astfel de referendum este prevăzut în Acordul din Vinerea Mare, anunță Agerpres.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat joi, în timpul primei sale vizite oficiale în Irlanda de Nord de la preluarea mandatului, că un referendum privind reunificarea Irlandei este „scos de pe agendă”, o poziție care a provocat o reacție dură din partea Sinn Féin, partidul care militează pentru o Irlandă unită.

Statutul constituțional al Irlandei de Nord - teritoriu care face parte din Regatul Unit, spre deosebire de Republica Irlanda, independentă din 1922 - rămâne una dintre cele mai sensibile teme politice de pe insulă, la aproape trei decenii de la Acordul din Vinerea Mare, semnat în 1998.

Acordul prevede posibilitatea organizării unui referendum privind statutul Irlandei de Nord în cazul în care ministrul britanic responsabil pentru regiune consideră că este probabil ca majoritatea populației să voteze în favoarea unirii cu Republica Irlanda.

„Voi adopta o abordare colaborativă, dar anumite chestiuni vor fi excluse din discuții, iar aceasta va fi una dintre ele”, le-a declarat Burnham jurnaliștilor la Belfast.

Premierul britanic și-a justificat poziția prin diviziunile politice provocate, în opinia sa, de referendumurile din ultimul deceniu, făcând referire la consultarea privind independența Scoției din 2014 și la referendumul pentru Brexit din 2016.

„Fracturile” create de astfel de procese au nevoie de mult timp pentru a se vindeca, a spus Burnham, susținând că guvernul ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra problemelor cu care se confruntă populația, precum costul vieții și funcționarea serviciilor publice.

Reacție vehementă din partea Sinn Fein

Sinn Fein, cel mai mare partid din Adunarea Irlandei de Nord și formațiune care susține reunificarea insulei, a respins categoric poziția premierului britanic.

Lidera partidului, Mary Lou McDonald, i-a transmis lui Burnham că nu are autoritatea de a elimina sau ignora prevederea referitoare la referendum din Acordul din Vinerea Mare.

„Dreptul poporului irlandez de a decide viitorul nostru este înscris în Acordul din Vinerea Mare”, a declarat McDonald după întâlnirea cu premierul britanic.

Ea a subliniat că prevederea referitoare la un referendum privind reunificarea Irlandei face parte din acordul de pace și reprezintă un angajament internațional.

Burnham a reafirmat, în același timp, că este angajat față de Acordul din Vinerea Mare, în timp ce susține că problema referendumului nu se află pe agenda guvernului său.

În schimb, Partidul Unionist Democrat (DUP), principala formațiune pro-britanică din Irlanda de Nord, a salutat declarațiile premierului.

Liderul DUP, Gavin Robinson, a afirmat că Burnham a înlăturat astfel orice dubiu legat de speculațiile privind organizarea unui referendum asupra reunificării Irlandei.

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Editor : C.A.

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