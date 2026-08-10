Premierul bulgar Rumen Radev, lăudat de Moscova pentru retorica mai moderată faţă de Rusia. „A căpătat elemente raţionale”

Moscova spune că a observat o schimbare în retorica Sofiei faţă de Rusia şi războiul din Ucraina de când guvernul condus de Rumen Radev a venit la putere. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, poziţia Bulgariei a devenit „mai moderată” şi a căpătat „elemente raţionale”. Această evaluare a fost făcută de Iuri Pilipson, director în Ministerul rus al Afacerilor Externe, într-un interviu publicat duminică de agenţia oficială TASS, scrie BGNES.

„După venirea la putere în Bulgaria a noului guvern condus de fostul preşedinte al ţării, Radev, retorica oficială a Sofiei cu privire la Rusia şi la criza din jurul Ucrainei a devenit mai reţinută şi a căpătat elemente raţionale”, a declarat Pilipson.

Potrivit acestuia, la Sofia se aud acum apeluri, bazate pe „principiul intereselor naţionale bulgare”, ca Uniunea Europeană să-şi reconsidere cursul actual, alături de avertismente privind riscurile încercării de a obţine o victorie militară asupra Rusiei şi apeluri la soluţii diplomatice.

Pilipson a legat, de asemenea, această poziţie de atitudinea guvernului bulgar faţă de aşa-numita „Coaliţie de Voinţă”, pe care a descris-o drept un „grup de instigatori la război”.

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Pe 14 iulie, prim-ministrul Rumen Radev a anunţat la Paris că Bulgaria nu se va alătura „Coaliţiei de Voinţă”. El a precizat că a primit personal o invitaţie din partea preşedintelui francez Emmanuel Macron, dar a refuzat-o deoarece, în opinia sa, Bulgaria nu ar trebui să participe la un format care pledează pentru continuarea sprijinului financiar şi militar acordat Ucrainei. Radev şi-a justificat poziţia subliniind necesitatea unei soluţii diplomatice la conflict, afirmând totodată că problemele privind securitatea colectivă a Bulgariei sunt abordate în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, reaminteşte agenţia bulgară de presă BGNES.

În acelaşi timp, în interviul pentru TASS, diplomatul rus a subliniat că Moscova consideră prematur să se vorbească despre crearea condiţiilor necesare pentru restabilirea „cooperării ruso-bulgare reciproc avantajoase”.

„În viitorul previzibil, acest lucru va fi împiedicat de gradul ridicat de dependenţă politică a Sofiei faţă de Bruxelles”, a explicat Pilipson.

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Editor : Sebastian Eduard