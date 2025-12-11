Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.

Jeleazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze moțiunea de cenzură.

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Amintim, mii de bulgari s-au adunat miercuri seara pentru a protesta la adresa guvernului minoritar al țării și a ceea ce ei consideră a fi eșecul acestuia în combaterea corupției endemice din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene.

Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe din țară sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie.

De unde au pornit nemulțumirile

Valul de nemulţumire, cu o prezenţă importantă a tinerilor, a început la sfârşitul lunii noiembrie, când Guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, primul elaborat în moneda euro, pe care Bulgaria o va introduce la 1 ianuarie în locul levei naţionale.

Sub presiunea străzii, Guvernul a retras pe 3 decembrie proiectul de buget, ce prevedea majorări de impozite şi cotizaţii sociale, creşteri despre care manifestanţii şi opoziţia spun că sunt menite să ascundă deturnări de fonduri. Un nou proiect de buget a fost prezentat în Parlament la începutul săptămânii.

