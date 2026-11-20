Bulgaria nu dispune, în prezent, de capacitatea tehnică necesară pentru a detecta și distruge dronele care operează în Marea Neagră, a declarat premierul Rumen Radev, după o serie de atacuri asupra navelor comerciale din apropierea coastelor țării. Sofia negociază cu aliații NATO intensificarea patrulelor aeriene pentru supravegherea regiunii. Între timp, opoziția cere convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, însă președinta Iliana Iotova consideră că nu este necesară o nouă reuniune, anunță Novinite.

„Și eu mi-aș dori să distrugem dronele, dar, în acest moment, acest lucru nu este posibil din motive strict tehnico-militare”, a declarat Radev la conferința „Marea Neagră 2026: Orientul mai apropiat”, organizată la Sofia de Institutul pentru Economie și Relații Internaționale și Fundația Friedrich Ebert - Bulgaria.

Premierul a explicat că echipamentele de supraveghere existente pe litoralul bulgăresc fac extrem de dificilă detectarea atacurilor cu drone. Până în prezent, Bulgaria a beneficiat ocazional de sprijinul aliaților, în special prin intermediul avioanelor de patrulare care monitorizează Marea Neagră. Autoritățile negociază în prezent intensificarea acestor zboruri, pentru o mai bună supraveghere a eventualelor amenințări.

„În Bulgaria avem mulți politicieni care gândesc precum adepții teoriei Pământului plat. Pentru ei, Pământul nu este rotund. Ei cred că un singur radar amplasat pe litoralul Mării Negre ar putea detecta o dronă care zboară la joasă altitudine, de la o distanță de 100 de kilometri, ca să nu mai vorbim despre o dronă navală, care are un profil foarte redus și o suprafață reflectorizantă minimă. Ei bine, așa ceva pur și simplu nu este posibil. Nu a fost construit niciodată un asemenea radar”, a afirmat premierul.

Declarațiile sale vin după cel mai recent atac asupra navelor comerciale din apropierea coastelor Bulgariei.

Marți, o altă navă a fost lovită de patru drone navale în Marea Neagră. Acesta este al șaptelea atac consecutiv asupra unei nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei, înregistrat de la începutul lunii octombrie.

Guvernul condus de Radev nu a identificat autorii atacurilor. Premierul s-a limitat să declare că este logic să se presupună că aceștia sunt ruși.

Opoziția cere convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională

Miercuri, liderul partidului GERB, Boiko Borisov, a criticat autoritățile pentru că nu au reușit să identifice autorii atacurilor.

„Am devenit, practic, un «stat al piraților», iar pirații își fac de cap pentru că guvernul nu îndrăznește să îi identifice”, a declarat Borisov.

Întrebat ce ar face în privința dronelor dacă s-ar afla la putere, liderul GERB a răspuns: „Le-aș distruge. Aș mobiliza forțele aeriene, aș mobiliza sistemele de apărare”.

GERB și formațiunea Bulgaria Democratică (DB) au cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, în urma atacurilor repetate asupra navelor comerciale.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat miercuri că o asemenea reuniune nu este necesară. El a argumentat că atacurile vor continua indiferent dacă autoritățile convoacă sau nu Consiliul.

Ministrul a mai afirmat că identificarea operatorilor dronelor nu este relevantă atât timp cât atacurile reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Radev nu a precizat dacă susține convocarea CCNS și nici nu a făcut alte speculații cu privire la originea dronelor.

Radev propune un acord între statele riverane Mării Negre

În schimb, premierul bulgar a reiterat necesitatea ca toate statele riverane Mării Negre să ajungă la un acord privind instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile.

Radev a amintit inițiativa Bulgariei de a reuni cele șase state riverane Mării Negre, cu obiectivul de a transforma regiunea dintr-o zonă de conflict într-un spațiu al securității comune.

Premierul a avertizat că tensiunile din regiune implică și riscuri umanitare majore, în condițiile în care peste 40% din aprovizionarea mondială cu cereale, precum și cantități importante de petrol, tranzitează Marea Neagră.

„A venit de mult timpul să ne transformăm poziția geografică strategică într-un avantaj strategic”, a declarat Radev.

El s-a referit și la viitorul summit al Uniunii Europene, programat pentru 8 aprilie, la care vor participa state situate de-a lungul Coridorului de Mijloc, inclusiv țări din Asia Centrală și Caucaz, precum și state din regiunea Golfului Persic, în contextul discuțiilor despre Coridorul Sudic.

Referindu-se la războiul dintre Rusia și Ucraina, Radev a pledat atât pentru consolidarea pregătirii tehnico-militare, cât și pentru mobilizarea tuturor eforturilor diplomatice.

Premierul a afirmat că ambele părți au comis greșeli strategice grave. În cazul Rusiei, el a indicat subestimarea hotărârii poporului ucrainean de a rezista, iar în cazul Ucrainei, decizia de a lansa contraofensiva din 2023.

Radev a mai spus că amenințarea nucleară nu a primit suficientă atenție în discuțiile din cadrul UE și NATO, în pofida pericolului real, și a acuzat Rusia că se folosește de această amenințare.

De asemenea, premierul a subliniat că UE și NATO trebuie să își recâștige influența în negocierile care se desfășoară deja fără participarea lor. În opinia sa, viitoarea arhitectură de securitate a Europei nu poate fi stabilită în absența celor două organizații.

Președinta Iotova nu consideră necesară o nouă reuniune a Consiliului de Securitate

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat că, în acest moment, nu intenționează să convoace o nouă reuniune a Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională pentru a discuta situația securității maritime a țării.

Ea a explicat că multe dintre măsurile convenite la precedenta reuniune au fost deja puse în aplicare.

În declarații făcute jurnaliștilor, Iotova a precizat că acest lucru nu înseamnă că argumentele opoziției vor fi ignorate, dar a subliniat că nu a primit nicio solicitare oficială pentru organizarea unei noi reuniuni.

„Acest lucru nu înseamnă că nu vom asculta argumentele opoziției. Până acum, solicitările privind convocarea CCNS au fost adresate doar vouă, reprezentanților presei. Nu am primit nicio scrisoare oficială. Nu cred că mai există ceva de făcut în ceea ce privește decizia adoptată anterior”, a declarat președinta.

Iotova a amintit că precedenta reuniune a CCNS a avut loc pe 7 octombrie și a durat aproape cinci ore și jumătate. Participanții au formulat propuneri concrete, iar o parte importantă dintre măsurile convenite a fost deja pusă în aplicare.

Ea a precizat că guvernul și majoritatea parlamentară mai au angajamente de îndeplinit și și-a exprimat speranța că acestea vor fi respectate în zilele următoare.

Președinta a subliniat că solicitările opoziției pentru convocarea unei noi reuniuni au fost formulate până acum doar public, nu și printr-o adresă oficială. Ea a afirmat că rămâne deschisă să asculte poziția opoziției, dar a insistat asupra necesității aplicării deciziilor adoptate anterior.

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Iotova a declarat că Bulgaria își continuă demersurile diplomatice pentru obținerea unui moratoriu asupra operațiunilor militare din Marea Neagră.

O reuniune a miniștrilor Apărării din Bulgaria, România și Turcia, prevăzută în deciziile CCNS, a avut deja loc. Următoarea etapă constă în organizarea unor discuții la care să participe toate cele șase state riverane Mării Negre.

„Statul bulgar acționează la diferite niveluri pentru a facilita această a doua reuniune, un dialog deschis între toate cele șase țări riverane Mării Negre, în vederea obținerii acestui moratoriu”, a declarat Iliana Iotova.

Editor : C.A.