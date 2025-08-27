Live TV

Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”

Data publicării:
Canada News - April 7, 2025
Mark Carney, premierul Canadei. Foto: Profimedia Images

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, se teme să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta condițiile de încheiere a războiului.

Premierul canadian Mark Carney a declarat acest lucru într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Fredrich Merz, potrivit unui corespondent Ukrinform.
Carney a spus că Putin continuă să stabilească condiții și să tragă de timp pentru că se teme de această întâlnire.

Potrivit prim-ministrului canadian, Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin pe orice teritoriu neutru.

Carney a subliniat că Zelenski nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să se deplaseze la Moscova pentru o astfel de întâlnire. Cu toate acestea, orice locație neutră ar fi acceptabilă, a adăugat Carney.

El a adăugat că este esențial ca aliații Ucrainei să continue să ofere sprijin până la desfășurarea unei astfel de întâlniri.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american...
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele...
taxe
Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii...
Ion Antonescu si Corneliu Zelea Codreanu
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu...
Ultimele știri
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Plan de instigare dejucat la Chișinău. Cum voiau unii indivizi să oprească ceremoniile de Ziua Independenței. Poliția a intrat pe fir
După 25 de ani de reparații, Rusia a reușit să resusciteze o relicvă a Războiului Rece, crucișătorul greu Amiral Nahimov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în Ucraina. Președintele SUA voia să anunțe în Alaska „o mare tranzacție”
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
friedrich merz
Germania nu va recunoaște statul palestinian. „Nu ne vom alătura acestei iniţiative”
Viktor Orban
Viktor Orban îl amenință pe Volodimir Zelenski, după declarațiile acestuia cu privire la conducta Drujba. „Vor exista consecințe”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Imagini bombă! Fiul secret al lui Putin, filmat pentru prima dată! Cine este mama copilului
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Horia Brenciu, zi de naștere cu glume și voie bună: „Mă simt de 18 ani. Ne vedem la un cico!”
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Povestea de dragoste care a cucerit lumea muzicii și a sportului