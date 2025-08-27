Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, se teme să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta condițiile de încheiere a războiului.

Premierul canadian Mark Carney a declarat acest lucru într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Fredrich Merz, potrivit unui corespondent Ukrinform.

Carney a spus că Putin continuă să stabilească condiții și să tragă de timp pentru că se teme de această întâlnire.

Potrivit prim-ministrului canadian, Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin pe orice teritoriu neutru.

Carney a subliniat că Zelenski nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să se deplaseze la Moscova pentru o astfel de întâlnire. Cu toate acestea, orice locație neutră ar fi acceptabilă, a adăugat Carney.

El a adăugat că este esențial ca aliații Ucrainei să continue să ofere sprijin până la desfășurarea unei astfel de întâlniri.

