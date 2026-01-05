Live TV

Premierul danez spune că ia în serios amenințările lui Trump și avertizează că un atac asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO

Data publicării:
steag SUA Groenlanda
Foto: Shutterstock

Prim-ministrul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat că, dacă Donald Trump ar ataca Groenlanda, acest lucru ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice, potrivit Bloomberg.

„Cred că ar trebui să-l luăm în serios pe președintele american atunci când spune că dorește Groenlanda”, a declarat Frederiksen într-un interviu acordat postului de televiziune danez TV2.

„Dar voi preciza, de asemenea, că, dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.”

Oficialii de la Copenhaga au fost alarmați de insistența președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei din motive de securitate, în urma raidului din acest weekend asupra Caracasului, în timpul căruia forțele americane l-au arestat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

Trump a susținut mult timp că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a-și asigura propria securitate, dar, duminică, vorbind cu reporterii de la bordul Air Force One, a trasat o cronologie a situației.

„Ne vom îngrijora de Groenlanda peste aproximativ două luni”, a spus Trump. „Hai să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile.”

Frederiksen a răspuns cu fermitate la reluarea campaniei lui Trump, îndemnându-l să înceteze amenințările sale. În întreaga Europă, oficialii și-au promis sprijinul pentru Groenlanda, care face parte din regatul danez și, prin urmare, este și membră a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Trump a lansat pentru prima dată ideea cumpărării Groenlandei în 2019, în timpul primului său mandat de președinte. De la revenirea la Casa Albă, și-a intensificat retorica. În decembrie, o agenție de informații daneză a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc de securitate.

Pentru Europa și NATO, miza este imensă. O mișcare militară în Groenlanda ar lovi fundamentul unei alianțe bazate pe principiul apărării colective, în care un atac asupra unui membru este considerat un atac împotriva tuturor. Nicio țară NATO nu a purtat vreodată un război cu un alt membru, iar perspectiva ca Washingtonul să folosească forța împotriva unui aliat ar putea destabiliza întreaga ordine de securitate occidentală.

Frederiksen a declarat pentru TV2 că „nu este o persoană anxioasă și nici naivă, așa că urmăresc cu atenție toate mișcările de pe hartă în acest moment”, adăugând că ea crede că Trump „vorbește serios”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și-a îndemnat poporul să nu intre în panică într-o postare pe rețelele sociale, duminică, numind ulterior retorica lui Trump „lipsită de respect”.

Trump a susținut că controlul Groenlandei este necesar pentru securitatea națională a SUA. Insula găzduiește deja cea mai nordică bază aeriană a SUA și o stație radar folosită pentru detectarea amenințărilor cu rachete și monitorizarea spațiului.

Frederiksen a spus că a vorbit cu Trump „acum ceva timp”, refuzând să ofere mai multe detalii. Danemarca a „întotdeauna fost un bun aliat al SUA” și își dorește ca acest lucru să continue, a subliniat ea.

„Dar, desigur, nu vom accepta și nu vom tolera o situație în care noi și Groenlanda suntem amenințați în acest fel”, a adăugat prim-ministrul. „Groenlanda a declarat foarte clar că dorește să-și definească propriul viitor. Acest viitor nu trebuie să fie definit de alții.”

